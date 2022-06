Prinsesse Ingrid Alexandra: – Sammen skaper vi det Norge vi er så glad i

Deres Majesteter, Deres kongelige høyheter, stortingspresident, Justitiarius, kjære familie og venner, kjære alle sammen.

Først vil jeg igjen takke statsministeren og resten av regjeringen for den fantastiske opplevelsen på Deichmann i går kveld. Jeg kunne ikke ha fått en bedre gave.

Så vil jeg takke bestemor og bestefar for at dere ville arrangere denne fine festen for meg.

I would also like to thank all of you who have traveled from all over Europe and the US to be here today. I really appreciate you taking the time to come to Norway for this celebration. The last couple of years we have not been able to see each other much, so I have really been looking forward to having you all here today.

Kjære mamma og pappa, tusen takk for alt dere har gitt meg.

Mamma, vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen og se på serier sammen, som Sex and the City. Jeg setter veldig pris på alt du gjør for meg.

Pappa, takk for at du tar oss med på ski og surf, og alle mulige aktiviteter. Du fikser og ordner, og er rolig når vi andre ikke er det.

Jeg er veldig takknemlig for at dere støtter meg, og jeg vet at dere alltid

kommer til å gjøre det. Jeg er veldig glad i dere.

Kjære Marius og Magnus, dere betyr så mye for meg. Dere er sikkerhetsnettet mitt. Jeg vet jeg alltid kan komme til dere om det er noe.

Marius, takk for alt jeg har lært av deg og for at vi kan snakke sammen om alt.

Takk for at du alltid beskytter meg.

Magnus, du er alltid snill med meg når jeg trenger det. Takk for at du pleier å gi meg en klem når jeg har en litt ekstra tøff dag. Jeg er så stolt av å ha dere som brødre.

Kjære bestefar, det er så koselig å være sammen med deg. Takk for kveldene på Kongeskipet der vi sitter og ser på sport og cowboyfilmer sammen.

Og ikke minst takk for at du alltid har en god vits når stemningen er litt laber.

Kjære bestemor, takk for alt du har tatt oss med på. Turer og fortellinger og nattasanger som jeg og Maud i hvert fall kommer til å huske for alltid.

Og Kjære Mormor, takk for alle de gøye historiene dine. Takk for at du alltid melder deg som barnevakt, og for alle de hyggelige kveldene vi har sittet og skravlet.

Kjære tanter og onkler, og fettere og kusiner. Helt siden jeg var liten har dere gjort det trygt rundt meg. Det er jeg takknemlig for.

Og til slutt vil jeg gjerne takke alle vennene mine. Takk for at vi kan ha det gøy sammen og for at dere alltid muntrer meg opp.

Jeg er veldig stolt av at jeg kan kalle alle dere min familie og mine venner.

Jeg er veldig glad i dere alle sammen.

Noe av det fineste med Norge er demokratiet vårt.

Det at vi kan tro på det vi vil.

Det at vi kan si det vi vil.

Og det at vi kan være glad i de vi vil.

Jeg er så heldig at jeg har fått vokse opp i Norge. Jeg har fått oppleve den fine naturen vår; surf på Unstad, varme sommerdager på Sørlandet, og snøkledde fjell i Røldal. Og ikke minst har jeg fått møte mange av de fine menneskene som bor rundt om i landet vårt.

Vi er heldige som bor i et land som stadig er i utvikling. Der vi har tillit til hverandre og til myndighetene våre. I Norge er vi opptatt av klima. Vi er opptatt av mangfold. Vi er opptatt av ytringsfrihet. Og viktigst av alt så er vi opptatt av å fortsette å finne bedre løsninger enn de vi allerede har.

Vi har alle en plass i dette samfunnet. Vi er forskjellige, vi har fått forskjellige oppgaver, og vi kan forskjellige ting.

Sammen skaper vi det Norge vi er så glad i.