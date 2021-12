Nyhetsåret i Norge: Virus, vaksinering og valg

Koronatiltakene ble lettet på – og så strammet inn igjen. Pendlerboliger og stortingsvalg preget politikken. Fem drap på Kongsberg rystet Norge – og tre av historiens mest omtalte krimsaker fikk en utvikling.

Hele 2021 ble preget av koronapandemien. Det skulle bli et år der vi både åpnet opp og stengte ned. Her fra førstnevnte, da hele landet feiret gjenåpningen av samfunnet i september. I Oslo strømmet feststemte mennesker ut i gatene.

NTB

31. des. 2021 09:29 Sist oppdatert nå nettopp

Januar

3. januar: Regjeringen legger frem nye, nasjonale koronatiltak. Blant annet blir det skjenkeforbud og en grense på fem personer ved sammenkomster utenfor hjemmet. Folk bes unngå unødvendige reiser, og de som har mulighet for det, skal ha hjemmekontor. I slutten av måneden forbyr regjeringen alle unødvendige reiser til Norge.

8. januar: Hovedindeksen ved Oslo Børs passerer 1.000 poeng for første gang. Rett før jul ligger den på nærmere 1.200 poeng.

10. januar: Miljøverneren Kurt Oddekalv dør, 63 år gammel, når han går gjennom isen på Bahusvatnet i Bergen.

14. januar: Laila Anita Bertheussen dømmes i Oslo tingrett til fengsel i ett år og åtte måneder for trusler mot demokratiet, for skadeverk og ildspåsettelse. Ankesaken skulle opprinnelig opp for lagmannsretten i desember, men rett før kunngjør Bertheussen via Facebook at hun trekker anken, og dommen blir dermed stående.

Laila Anita Bertheussen, samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, under rettssaken i Oslo tingrett. I januar falt dommen der hun ble kjent skyldig i rusler mot demokratiet, for skadeverk og ildspåsettelse. Tegning: Esther Bjørneboe / Pool / NTB

15. januar: Fem personer, hvorav fire barn, dør i en voldsom hyttebrann i Andøy kommune.

20. januar: Frank – årets så langt eneste ekstremvær – rammer Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms med kraftige vindkast.

Vindkast på opp mot 30 meter i sekundet på Helgelandsbrua under ekstremværet Frank i januar.

28. januar: Kong Harald blir sykmeldt med smerter i beinet og opereres senere. Han blir friskmeldt 10. april.

Februar

4. februar: Høyesterett avviser saken til 15-årige Farida Khurami. Dermed er vedtaket om å frata den afghanske jenta og familien flyktningstatusen gyldig.

8. februar: Vårens skriftlige eksamener i ungdomsskoler og videregående skoler avlyses på grunn av koronasituasjonen. I slutten av mai blir det klart at også muntlige eksamener blir avlyst.

18. februar: Etter fire tidligere forsøk får Viggo Kristiansen straffesaken sin gjenåpnet. Han er dømt til 21 års forsvaring for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i 2000. Statsadvokaten ventes neste år å ta stilling til om Kristiansen skal få prøve sin sak på nytt i lagmannsretten eller få en frifinnelse.

1. juni ble Baneheia-dømte Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel og hentet av faren Svein. Tidligere på året fikk han saken sin gjenopptatt.

18. februar: Siv Jensen kunngjør på en hastig innkalt pressekonferanse at hun går av som leder for Fremskrittspartiet etter 15 år. På landsmøtet i mai blir Sylvi Listhaug valgt som hennes etterfølger.

20. februar: Andreas Haukeland, alias Tix, vinner den norske MGP-finalen med låten «Ut av mørket». I Eurovision-finalen i Rotterdam fremfører han låten på engelsk under tittelen «Fallen Angel» og havner på 17. plass.

Siv Jensen kunngjorde i februar at hun går av som Frp-leder. Senere på året ga hun ut boken «Med egne ord».

Mars

9. mars: Erling Lorentzen, enkemannen til prinsesse Ragnhild, dør etter kort tid sykdom, 98 år gammel.

9. mars: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen dør av hjertesvikt, 53 år gammel. Peggy Hessen Følsvik overtar som leder.

9. mars: Rolls-Royce stanser salget av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International på grunn av norske sikkerhetsbekymringer. Dieselmotorprodusenten Bergen Engines leverer blant annet til det norske Forsvaret og andre Nato-land.

10. mars: Stortinget utsettes for et datainnbrudd via et sikkerhetshull i en e-posttjener. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fastslår senere at innbruddet ble gjennomført fra Kina, noe kineserne stiller seg uforstående til.

11. mars: Norge setter bruken av koronavaksinen fra Astra Zeneca på pause etter meldinger om alvorlige tilfeller av blodpropp.

23. mars: Regjeringen gjør nye nasjonale innstramminger i koronatiltakene. Dette omfatter blant annet avstandskrav på to meter, skjenkestopp og innstramming i reglene for karantenehotell, som ble innført noen dager tidligere. I tillegg utsettes gjenåpningsplanen for landet.

Mange måtte tilbringe tiden på karantenehotell etter utenlandsreiser. Ett av dem som ble brukt til dette, var Comfort Hotel Runway ved Oslo lufthavn.

April

7. april: Med 900 nye koronasmittede det siste døgnet passerer Norge 100.000 smittede. 200.000 passeres i slutten av oktober, mens tallet når over 300.000 i starten av desember.

9. april: Statsminister Erna Solberg (H) ilegges og vedtar et forelegg på 20.000 kroner for brudd på smittevernreglene under sin 60-årsfeiring på Geilo i vinterferien.

12. april: Den profilerte advokaten Tor Kjærvik blir skutt og drept i hjemmet sitt på Røa i Oslo. Sønnen hans er siktet for drapet. Dette er den første av til sammen 21 drapssaker som politiet her i landet etterforsker i 2021.

13. april: Statsminister Erna Solberg (H) kunngjør at Norge starter gjenåpningen. Blant annet blir avstandsanbefalingen redusert fra 2 til 1 meter.

15. april: DNB presenterer sine planer om å kjøpe Sbanken. Med henvisning til konkurransen i fondsmarkedet sier Konkurransetilsynet senere nei til oppkjøpet, en avgjørelse DNB bringer inn for Konkurranseklagenemnda.

22. april: Den siste av de ti omkomne i skredet i Gjerdrum i romjulen 2020 blir funnet. I september slår et utvalg fast at endring i bekkeløpet og erosjon i en bekk var hovedårsak til leirskredet.

Mai

5. mai: Koronavaksinerte får en rekke lettelser i restriksjoner, blant annet kan det være flere på besøk.

12. mai: Koronavaksinen fra Astra Zeneca tas ut av vaksineprogrammet. Samtidig åpnes det for frivillig bruk av vaksinen fra Johnson & Johnson. Samme dag blir det kjent at regjeringen går inn for å gi flere vaksinedoser til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk og at unge over 18 år flyttes frem i køen.

17. mai: Kongefamilien og kronprinsfamilien tropper på sedvanlig vis opp på slottsbalkongen på nasjonaldagen, til tross for avlysningen av barnetoget.

Konge- og kronprinsfamilien sto på sedvanlig vis på slottsbalkongen 17. mai, men for andre år på råd ble feiringen temmelig redusert.

27. mai. Trinn 2 av koronagjenåpningen av landet settes i verk. Dette omfatter blant annet at innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24 og kravet om matservering ved skjenking bortfaller.

Juni

3. juni: En omfattende skogbrann rammer Sotra i Vestland fylke. Over 500 personer må evakueres, og et hus og en hytte blir flammenes rov.

4. juni: Flere hundre sykehusansatte går ut i streik. Samme dag griper regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. På det meste har 22.600 Unio-medlemmer vært tatt ut. Tre dager senere blir det tvungen lønnsnemnd for de streikende i Oslo kommune. Sykehusstreiken varer til 16. juni.

Unio markerte streikevilje ved Oslo rådhus i forbindelsen med opptrapping av streiken.

15. juni: Byrådet i Oslo går av etter et mistillitsforslag mot MDGs Lan Marie Berg, som byrådsleder Raymond Johansen besvarer på med å stille kabinettsspørsmål. Bakgrunnen for saken er milliardsprekken for Oslos vannforsyning. Senere samme måned kommer Sirin Stav inn for Berg, mens byrådet ellers blir det samme.

Et mistillitsforslag mot Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, førte til at byrådet i Oslo gikk av i juni.

18. juni: Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen, dør, 95 år gammel.

20. juni: Trinn 3 i gjenåpningen av Norge settes i verk. Blant annet åpnes Norge for innreise for personer med EU-koronasertifikat fra 24. juni, og den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt oppheves.

21. juni: Konsernsjef Jacob Schram slutter i Norwegian, og Geir Karlsen overtar. Tidligere på året ble det klart at det kriserammede flyselskapet har fått til en vellykket restrukturering og er ute av konkursbeskyttelse.

22. juni: Komiker, skuespiller og forfatter Per Inge Torkelsen dør, 68 år gammel.

Juli

4. juli: To søstre på 12 og 18 år mister livet i et lynnedslag på Melshornet i Hareid i Møre og Romsdal.

5. juli: Regjeringen utsetter trinn 4 av gjenåpningsplanen og justerer trinn 3. Det trengs enda flere fullvaksinerte før vi kan gå til full gjenåpning, sier statsminister Erna Solberg (H).

17. juli: Renate Reinsve kåres til beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes for rollen i «Verdens verste menneske».

Renate Reinsve før festpremieren på Verdens verste menneske». Under filmfestivalen i Cannes ble hun belønnet med prisen for beste kvinnelige skuespiller for rollen som Julie.

21. juli: Deltavarianten av koronaviruset er nå dominerende i Norge, melder Folkehelseinstituttet (FHI).

22. juli: – Både sorgen og sinnet bor fremdeles over hele landet vårt, sier kong Harald under 10-årsmarkeringen for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya.

Kong Harald holdt tale under det nasjonale minnearrangementet i Oslo Spektrum på dagen ti år etter terrorangrepet 22. Juli 2011.

29. juli: Utlendingsnemndas vedtak om utsendelse av 18-årige Mustafa Hasan blir kjent ugyldig i Oslo tingrett, og dermed skal Une skal behandle saken hans på nytt. Hassan kom fra Jordan med familie i 2008 og fikk midlertidig opphold.

August

7. august: En blokk med over 20 kommunale leiligheter i Arna i Bergen blir på kort tid fullstendig overtent. Til alt hell blir ingen skadet.

13. august. Store deler av trinn 4 i gjenåpningsplanen utsettes til alle voksne er beskyttet, opplyser regjeringen.

Lite var igjen av boligblokken i Arna etter brannen i august.

16. august: En mann på 78 år og hans 52-årige sønn mister livet i et okseangrep i Sykkylven i Møre og Romsdal. Hendelsen skjer når de skulle flytte dyrene mellom beiter.

18. august: Regjeringen bestemmer at 16- og 17-åringer skal tilbys koronavaksine.

24. august: Tre brødre på 17, 18 og 20 år mister livet i en frontkollisjon med en kranbil på riksvei 7 i Gulsvik i Hallingdal.

30. august: Personer med svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose med koronavaksine. 5. oktober utvides dette til å gjelde alle over 65 år, og 12. november går tilbudet ut til alle voksne.

30. august: Flyet med de siste norske soldatene fra Afghanistan lander på Oslo lufthavn. I løpet av rundt to uker har Norge evakuert over 1.100 personer etter at Taliban grep makten i Kabul.

September

2. september: Regjeringen utsetter nok en gang trinn 4 av gjenåpningsplanen, og statsminister Erna Solberg (H) opplyser at Norge rett og slett skal hoppe over dette trinnet. Det blir også kjent at barn mellom 12 og 15 år skal få tilbud om én vaksinedose.

3. september: En 50-årig mann blir siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen fem år senere. Mannen nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995. I september i år ble en mann som tidligere har vært inne som vitne i saken, siktet for drapet. Han nekter for å ha noe med det å gjøre.

4. september: Rune Gerhardsen (Ap), tidligere byrådsleder i Oslo, dør, 75 år gammel.

13. september: Ved stortingsvalget blir det et klart rødgrønt flertall, og Erna Solberg (H) gratulerer Jonas Gahr Støre (Ap) med valgseieren. Både KrF og MDG havner under sperregrensen, mens Rødt gjør sitt beste valg noen gang. Nystiftede Pasientfokus kommer inn med én representant fra Finnmark.

Ap-leder Jonas Gahr Støre erklærte partiet som vinner på valgvaken i Folkets Hus.

18. september: Kjell Ingolf Ropstad trekker seg som KrF-leder og barne- og familieminister. Bakgrunnen for saken er flere artikler i Aftenposten om pendlerleiligheter. Blant annet blir det kjent at han hadde tilgang til en gratis statsrådsbolig uten å betale skatt av fordelen. Olaug Bollestad blir valgt til ny partileder under et ekstraordinært landsmøte i november.

På den andre pressekonferansen på like mange dager trakk Kjell Ingolf Ropstad seg 18. september som KrF-leder og barne- og likestillingsminister.

19. september: Filmskaper Petter Vennerød dør, 72 år gammel.

20. september: To ansatte blir knivstukket på Nav Årstad i Bergen. En 57-årig kvinne dør, mens en kollega blir lettere skadet. En 39-årig mann siktes for drap.

Blomster utenfor kontoret til Nav Årstad i Bergen, der en ansatt ble drept med kniv.

23. september: Norges Bank setter opp styringsrenten til 0,25 prosent, etter at den har vært 0 prosent siden mars 2020. I desember heves renten til 0,5 prosent, og Norges Bank varsler at den skal videre opp på nyåret.

23. september: Forfatter Kjell Askildsen dør, 91 år gammel.

25. september: Over hele landet feires den store gjenåpningsdagen etter at koronarestriksjonene for arrangementer og sammenkomster er opphevet.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie ga hverandre en klem på pressekonferansen 24. september, der det ble kjent at koronarestriksjonene i stor grad ble opphevet fra dagen etter.

Det var stappfullt av folk i Oslo sentrum og andre steder i landet på gjenåpningsdagen 25. september.

26. september: Skuespiller Kjersti Holmen dør etter lang tids sykdom, 65 år gammel.

Oktober

8. oktober: Ap og Sp er enige om å danne regjering sammen, mens SV trakk seg under sonderingene. Regjeringserklæringen kalt «Hurdalsplattformen» legges frem fem dager senere.

9. oktober: Eva Kristin Hansen (Ap) velges til stortingspresident. Senere blir det kjent i Adresseavisen at hun hadde pendlerleilighet samtidig som hun eide en bolig sammen med ektemannen bare 29 kilometer fra Stortinget. Hansen trekker seg når det blir kjent at pendlerboligsaken etterforskes av politiet, uten at noen har status som mistenkt i saken. I november blir ‎Masud Gharahkhani (Ap) valgt som ny stortingspresident.

Fem personer ble drept og flere skadet av en 37-åring bevæpnet med stikkvåpen samt pil og bue på Kongsberg.

13. oktober: Fem personer blir drept av den danske statsborgeren Espen Andersen Bråthen på Kongsberg. Flere andre blir skadet av 37-åringen, som er bevæpnet med stikkvåpen og pil og bue.

14. oktober: Statsminister Jonas Gahr Støre presenterer sin regjering, som består av flere kvinner enn menn. Ap får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte.

Den nye regjeringen på Slottsplassen 14. oktober. Den består av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), kommunalminister Bjørn Aril Gram (Sp), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

19. oktober: Danser og koreograf Kjersti Alveberg dør, 73 år gammel.

22. oktober: Kongeparet står for den offisielle åpningen av det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Bygget får både ris og ros. The Guardians journalist går så langt som til å beskrive det som «et illevarslende grått tårn som knekker på toppen som en militær utkikkspost som holder øye med fjorden».

Omsider, i oktober, kunne det nye Munchmuseet åpnes. Arkitekturen er blitt heftig diskutert.

25. oktober: Den nesten sju uker lange kulturstreiken avsluttes. Nær 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner, deriblant Operaen og Nationaltheatret, har vært i streik.

November:

8. november: Skuespiller Vegar Hoel dør etter lang tids sykdom, 47 år gammel.

19. november: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber på en koronapressekonferanse folk slutte å håndhilse og gå tilbake til å hilse med albuen.

19. november: Artist og skuespiller Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent som blant annet Hank von Helvete, dør, 49 år gammel.

Begravelsen til Hans-Erik Dyvik Husby fant sted fra Lillestrøm kirke 12. desember. Han døde 19. november.

22. november. Norge har passerer 1.000 koronarelaterte dødsfall. Aldersgruppen med flest dødsfall er 80–89 år. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

23. november: NRK-serien «Atlantic Crossing» belønnes med en internasjonal Emmy-pris under utdelingen i New York.

23. november: Homopionér Kim Friele dør, 86 år gammel. Hun hedres med begravelse på statens bekostning.

Båren bæres ut fra kirken etter bisettelsen av Kim Friele i Oslo domkirke 6. desember.

23. november: Tre menn – to studenter og en instruktør fra en flyskole – omkommer i en flyulykke i nærheten av Vestmunnvannet i Larvik kommune.

24. november: Byrådet i Bergen går av etter at det blir flertall for opposisjonens forslag om å legge Bybanen utenom Bryggen og i tunnel mot Åsane. Tre utbrytere fra Sp og Rødt sikrer ni dager senere flertall for Bryggen-alternativet, og et Ap-ledet byråd blir på ny utnevnt.

Desember

1. desember: Omikronvarianten av koronaviruset blir påvist i Norge, først i Øygarden i Vestland fylke. I dagene som følger, innfører regjeringen regionale tiltak for Oslo og en rekke kommuner rundt, samt for Vestland.

Statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen der en rekke nasjonale smitteverntiltak som skal bremse omikronspredningen ble presentert. Bak står FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

4. desember: Eiendom Norge presenterer tall for boligmarkedet, og i november falt prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn ett år tidligere.

6. desember: To voksne og to barn er savnet etter en brann i et bolighus i Svelvik i Viken fylke og blir dagen etter funnet døde. Senere blir en avdød 43-årig mann siktet for drap på sin familie og brannstiftelse.

6. desember: Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch dør, 93 år gammel.

10. desember: Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov mottar under en seremoni i Oslo rådhus fredsprisen for sin modige kamp for ytringsfrihet i henholdsvis Filippinene og Russland.

Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov mottok Nobels fredspris 2021 av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

11. desember: Regjeringen legger frem forslag til en pakke som skal hjelpe husholdninger med høye strømregninger i vinter, og rundt ei uke senere inngår regjeringspartiene Ap og Sp en strømstøtteavtale med SV. Den går blant annet ut på at staten skal ta 55 prosent av regningen for det som overstiger 70 øre kilowattimen for opptil 5.000 kilowattimer av det månedlige forbruket.

Rekordhøye strømpriser har preget høsten og vinteren. På det meste – i en enkelttime – har prisen i deler av landet ligget over 8 kroner pr. kilowattime (kWh), om en tar med nettleie og avgifter.

13. desember: Regjeringen kunngjør nye og kraftige tiltak for å bremse omikronspredningen. De omfatter blant annet nasjonal skjenkestopp og begrenser antall personer på arrangementer. I tillegg innføres gult nivå i alle landets barnehager og barne- og ungdomsskoler og rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. Dagen etter legges det frem økonomiske tiltak, blant annet vil regjeringen forlenge koronaordningene for arbeidsledige, permitterte og frilansere ut februar.

14. desember: I løpet av ett døgn blir det registrert 6.003 koronasmittede personer her i landet. Det er 3.644 flere enn samme dag uken før – og det høyeste under hele pandemien.

20. desember: Regjeringspartiene og SV blir enige om å øke maksbeløpet for lønnsstøtte til 40.000 kroner. Enigheten kommer etter at EØS-tilsynet Esa valgte å distansere seg fra uttalelser som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kom med da han få dager før forklarte hvorfor maksbeløpet var satt til 30.000 kroner i det opprinnelige forslaget.

27. desember: Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at omikronvarianten av koronaviruset er dominerende i Oslo og Viken, og FHI regner med at den vil dominere i hele landet i løpet av få uker.