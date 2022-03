Til høsten kommer trolig en ny virusbølge. Men nå er vi mye bedre forberedt.

Det er ikke sikkert det er omikron som kommer tilbake, fordi så mange har vært smittet av denne varianten i vår.

– Eldre og andre i risikogruppene kan ha behov for en boosterdose til høsten, sier immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

De er ganske sikre på at vi får en ny koronavirus-bølge til høsten. Men immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo og professor i virologi Rebecca Cox ved Influensasenteret i Bergen tror fortsatt at koronaviruset er på vei til å bli et sesongvirus som influensa.

Og akkurat som for influensa, så regner de med at det jevnlig vil dukke opp nye virusvarianter etter hvert. Omikron kom ganske overraskende. Og man vet ikke om en ny virusvariant vil kunne forårsake alvorlig sykdom.