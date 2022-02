Trodde du flyvanene våre var en klimaversting? Ta en titt i kleskapet ditt.

Tekstilbransjen har tre ganger høyere utslipp enn all verdens flytrafikk. Samtidig har vi aldri kjøpt mer klær enn nå.

Sania Smestad (26) har fått øynene opp for hvor mye klimautslipp klesbransjen står for.

Øyvind Tveter Journalist og fotograf

6 minutter siden

I en kjellerleilighet på Strømmen står en tidligere Paradise-deltager og snakker inn i et webkamera. I armene har hun en haug med klesplagg. En gul, lodden jakke får skryt.

Kjæresten står ved siden av og tar bilder. De skal lastes opp på nettstedet Tise, hvor man kan selge og kjøpe brukte klær. Samtidig har de en livesending gående, hvor man kan kjøpe klærne før de legges ut for salg.

– Det her er et statement-plagg. Man trenger ikke ha noe annet på seg enn denne jakken, sier hun til kamera.

Sania Smestad (26) er i ferd med å kvitte seg med mye tøy.

– Jeg elsket å handle klær. Men jeg kom til et punkt hvor det føltes feil.

Men i mange år føltes det riktig. Veldig riktig. Det lille endorfin-kicket hun fikk etter et nytt kjøp, gjorde at hun fylte klesskapene til bristepunktet.

– I dag får jeg angst av å tenke på at jeg var så ille. At jeg ofte ikke engang husket hvilke plagg jeg tidligere hadde kjøpt. Men dette er hverdagen for veldig mange unge jenter. Ikke bare meg.

Det går ikke mange sekunder før Sania får solgt jakken hun viser frem. Bildene som blir tatt har et særeget uttrykk. Hun vet godt hva som får unge jenter til å handle. Selv brukte hun lang tid på å innse at hun handlet alt for mye klær. I dag har hun kuttet kraftig ned på egen shopping.

Så mye handler vi ...

Det er ikke bare unge jenter som har noen skjeletter i skapet. Topper, treningstøy, allværsjakker, pendresser og pynteputer anskaffes i høyt tempo ettersom prisene går ned og kjøpekraften opp.

Ta en titt på disse tallene:

Hver og én av oss kjøper 13,3 kilo tekstiler i året, ifølge Østfoldforskning.

Drøyt 10 kg av dette er klær, mens de resterende 3 kg er andre tekstiler som sengetøy, håndklær, pynteputer etc.

Nordmenn handler dobbelt så mye klær som for 30 år siden.

Og hvis du lurer på hvor mye 13,3 kg tekstiler egentlig er, så kan du la lederen for Framtiden i våre hender demonstrere det her:

Samtidig kvitter vi oss med omtrent like mye hvert år: Ifølge rapporten leverer hver nordmann i snitt 6 kg tekstiler til retur. Plukkanalyser fra restavfall viser at ytterligere 6–7 kg tekstil pr. person havner i søppelet.

Altså over 13 kilo. Samme mengde som vi handler inn.

Fakta Nysgjerrig på tallene? I 2019 fikk Østfoldforskning i oppdrag av Miljødirektoratet å finne ut hvor mye klær nordmenn kjøper og kvitter seg med. Dette fant de ut: De siste ti årene har tekstilforbruket til nordmenn ligget stabilt på rundt 80.000 tonn.

Tallene er basert på tilgjengelige data for import, eksport og produksjon av nye tekstiler. En økende andel kommer fra netthandel.

Private husholdninger anslås å stå for cirka 88 prosent (13,3 kg pr. person) av forbruket, mens næringsliv og det offentlige står for resten.

Tall fra forhandlerne viser at minst 700 tonn (0,9 prosent) av klærne aldri selges. Men disse tallene er usikre, da de store kjedene ikke ønsker å oppgi hvor mye av det de tar inn, som ikke blir solgt.

Data fra plukkanalyser av søppelet til husholdninger viste at 31.550 tonn tekstiler årlig kastes i restavfallet.

97 prosent av de innsamlede tekstilene eksporteres til utlandet, fordi etterspørselen etter brukte klær i Norge er begrenset. Vis mer

I et gammelt fabrikklokale på Etterstad står Jenny Skavlan og lager en mal for gjenbruk. Hun ønsker at folk skal lære å sy egne klær. På nettet legger hun ut enkle oppskrifter på hvordan. Selv mener hun at klesindustrien er på villspor.

– H&M og Zara er blitt kalt fast fashion, men det bli jo slow fashion opp mot det som skjer nå, sier klesdesigner og gjenbruksdronning Jenny Skavlan.

Hun snakker om Sania Smestads tidligere favorittbutikk – den kinesiske klesprodusenten Shein, som har vokst seg enorm på få år. De er i dag en av verdens største klesprodusenter som kun selger klær på nettet.

– Zara har 20 kolleksjoner i året, mens Shein slipper tusenvis av forskjellige plagg om dagen, sier Skavlan.

Forretningsmodellen er enkel. Det handler om å produsere billige og populære klær som folk ønsker å kjøpe i store kvanta.

Hvorfor er dette et problem?

Klesproduksjon står for 6,7 prosent av de globale menneskeskapte CO₂-utslippene, mens sko står for 1,3 prosent. Totalt står denne industrien for 8 prosent utslipp, ifølge en rapport fra konsulentselskapet Quantis.

Verdensbankens anslag er på 10 prosent.

Til sammenligning står luftfarten, som lenge har vært ansett som en klimaversting, for rundt 3 prosent av utslippene.

Nå slår flere aktører alarm: Utviklingen i klesindustrien har tatt et stort steg i feil retning. Billig netthandel, «ultra fast» fashion og økt bruk av polyester driver utslippene opp.

Med dette tempoet vil utslippene fra tekstilbransjen øke med 50 prosent frem mot 2030, ifølge Verdensbanken.

1 kg klær = 39 kg CO2

For å holde prisene nede brukes det syntetiske fibre i klærne fra fast fashion-kjedene. Og da spesielt polyester, et tekstilfiber som har råolje som viktigste råstoff.

I dag lages 69 prosent av alle nye klær av dette materialet.

Dagens produksjon av polyester tilsvarer et årlig CO₂-utslipp på 700 millioner tonn.

Dette tilsvarer for eksempel:

Utslippet til 180 kulldrevede kraftverk.

Drøyt 14 ganger Norges totale utslipp i året.

Grunnen til at klesindustrien står for store utslipp, er sammensatt.

F.eks. står produksjon av klesfibre for rundt 15 prosent av de totale utslippene fra bransjen, ifølge konsulentselskapet Quantis. Deretter kommer en rekke ledd som gjør klesindustrien til en klimaversting.

– Jeg tror vi må pålegge mer skam rundt såkalt ultra fast fashion. Ikke på individnivå, men handlerutinene våre har godt av litt skam, sier Jenny Skavlan.

Hun mener at folk ofte kan kjenne på litt flyskam, men at handlerutinene våre ikke tillegges den samme dårlige samvittigheten.

– Hvert femte plagg er ubrukt

Lederen i Framtiden i våre hender mener at politikerne må på banen dersom klimaavtrykket skal ned.

– Nordmenn ligger milevis unna et bærekraftig mål. Vi har i gjennomsnitt 359 plagg i skapet. Hvert femte av disse plaggene er ubrukt, sier Anja Bakken Riise.

Lederen for Framtiden i våre hender fant ut at klimautslippet på sine egne klær tilsvarer en flytur mellom Oslo og Sydney. Her har hun veid opp hvor mye tekstiler nordmenn kjøper i året.

Bakken Riise mener at klesprisene må opp.

– Når det er så billig å importere klær, kommer økningen og volumet bare til å fortsette. Vi trenger en form for miljøavgift eller prismekanisme som gjør det dyrere å handle klær, sier hun.

Forskere anslår at forbruk og produksjon av klær vil øke betraktelig i årene som kommer.

– Det betyr økt oljeforbruk for å produsere klær. Bransjen smykker seg med grønne ord og at man kan kjøpe plagg med god samvittighet. Men dessverre er disse initiativene som en dråpe i havet.

Hun frykter nå at flere klesaktører vil gjøre som giganten fra Kina.

– Bruk og kast-tilnærmingen til klær kom på 90-tallet sammen med H&M. Det er grunn til å frykte at vi kan se den samme utviklingen med ultra fast fashion og Shein. At de kan ha den samme disruptive påvirkningen på tekstilbransjen som H&M hadde i sin tid, sier Anja Bakken Riise.

– Jeg vil ikke være en av dem

Tilbake på Strømmen har Sania Smestad allerede solgt flere av klærne hun har lagt ut på nett.

Men hun skjønner at mange ikke ønsker å kjøpe brukt, og at de billige klærne på Shein gjør det fristende å handle der.

Sania Smestad forteller følgerne sine hva slags klær hun legger ut for salg denne dagen.

Nå håper hun at hennes nye livsstil med langt mindre shopping kan inspirere andre.

– Som influenser kjenner jeg på et ansvar. Å pushe forbruk, handle klær og kaste føles feil. Det er veldig mange som gjør det, men jeg vil ikke være en av dem.