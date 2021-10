Drapsmannen kan ha forsøkt å ta seg inn i studenthybel: – Vi måtte rømme på soverommet

KONGSBERG (Aftenposten): Midt under politijakten og dramaet på Kongsberg onsdag kveld forsøkte en mann å ta seg inn på studenthybelen til de to vennene. Kort tid senere var fem mennesker drept.

Mohammed Shaban (25) og Ibrahim Saffuri (20) ble angrepet hjemme på hybelen i Kongsberg. Mannen med pil og bue forsøkte å ta seg inn gjennom vinduet på rommet til Ibrahim. Etter en stund ga han opp og løp videre. Politiets teknikere er på stedet for å sikre spor.

15. okt. 2021 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

Det var like over klokken 18.20 at mannen forsøkte å ta seg inn hybelen.

– Vi hørte et voldsomt smell i vindusruten og så en arm som forsøkte å komme inn vinduet og dra gardinen til side, forteller Larvik-mannen Mohammed Shaban (25), som er student ved Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg.