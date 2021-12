Fagfolk er skeptiske til halvparten av hurtigtestene

Eksperter har gransket alle hurtigtester som selges i Norge. De vil kun anbefale 7 av 13 hurtigtester som folk hamstrer nå.

Det selges mange ulike typer hurtigtest. Ikke alle er gode, mener Noklus. De anbefaler imidlertid disse tre testene.

Omikron-alarm og nye smitterekorder har tømt Norges beredskapslager for hurtigtester. Folk hamstrer apoteker tomme for antigentester. Men hvor gode er testene som selges over disk i Norge?

Nå har laboratoriekonsulenter og legespesialister ved Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) vurdert dokumentasjon og studier av hurtigtestene som selges.