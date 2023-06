Brann i Oslo sentrum – brannvesenet har delvis kontroll

Kraftig svart røyk veltet opp fra taket på Grensen nr. 17 i Oslo sentrum ved 18-tiden. – Vi begynner å få kontroll, opplyser brannvesenet klokken 19.25.

Det var åpne flammer på taket, og massiv røyk fra stedet. Beboere og andre i området ble bedt om å trekke unna røyken, lukke vinduer, og skru av ventilasjonsanlegg.

– Vi begynner å få kontroll, men det er ikke meldt at brannen er slukket ennå, sier vaktkommandør Lars Lindal ved Oslo brannvesen klokken 19.25.

Han opplyser da at de fremdeles jobber på stedet for å være sikker på at brannen ikke skal blusse opp igjen.

– Tiltakene vi har satt i verk har hatt god effekt, sier Lindal.

Ifølge vaktkommandøren er det en større takterrasse som har vært i brann.

– Var det folk på taket da brannen startet?

– Det vet vi ikke.

Årsaken til brannen er ukjent, ifølge politiets innsatsleder Anders Rønning.

– Først må brannvesenet få kontroll og slå ned brannen. Og så får vi gå å etterforsk etterpå for å se hva som kan ha skjedd, sa Rynning til presse på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 6.

– Ved ankomst på stedet stod det flammer opp fra taket og det var fullt overtent fra taket og opp, sier Rønning.

Røyken har spredd seg over i nabobygget til Grensen 19 som er et hotell. Hotellet er evakuert.

Folkemengden jublet

Det er ingen registrerte beboere på adressen. Bygningen disponeres trolig kun som næringseiendom, opplyser politiet.

Brannvesenet tok seg opp på taket for å slukke brannen. De forsøkte med stigebil fra både vest- og østsiden. Til slutt stod de på selve taket og slukket med slange, kunne Aftenpostens reporter på et tak like ved rapportere.

Innsatsleder Anders Rynning opplyser at det var noen utfordringer i forbindelse med slukkingen.

– Brannvesenet hadde problemer innledningsvis med å komme til brannen. På grunn av T-banen og trikken som har sine kjøreledninger der de skulle ha sine høyderedskaper og stigebiler, sier Rynning.

Like etter klokken 18.30 kom det hvit røyk fra brannstedet, som et klart tegn om at slukkingen var kommet i gang.

Ved 18.45-tiden så det ut til at brannvesenet hadde fått overtaket over flammene. Det utløste spontan jubel fra de mange hundre menneskene som hadde samlet seg i sentrumsgatene for å se på det som skjedde.

Et stort antall biler fra alle nødetater var på stedet. Et stort område i Oslo sentrum ble sperret av.

Trikkens kjøreledninger i området er også tatt ned.

Det brant kraftig ved 18.00-tiden søndag. Brannvesenet kom til med en kranbil. Brannmenn startet slukkingen fra kranbilen og fra selve taket. Ved 18.45-tiden så det ut til at brannen var i ferd med å avta i intensitet.

Jobber med evakuering

Årsaken til brannen er foreløpig uklar, meldte politiet ved 18.30-tiden. Politiet har ikke mottatt informasjon om personer er kommet til skade.

– Det jobbes med å evakuere personer i bygget, og tilstøtende bygg. Det vil bli opprettet vide sperringer i området, og kvartalet rundt. Personer og kjøretøy bes om å holde seg unna innsatsområdet til nødetatene, sa Alexander Østerhaug, operasjonsleder ved Oslo politidistrikt.

Ber skuelystne respektere sperringer

Svært mange mennesker samlet seg på de tilstøtende gatene for å se på brannen. Politiet ba folk om å respektere sperringene som er satt opp.