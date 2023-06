Høye temperaturer og ingen nedbør i sikte: – Det gjelder å nyte dagene

Mandag var det over 26 grader på Østlandet. Og varmere skal det bli. Da er det særlig én ting du bør være obs på.

Det ligger an til mange solfylte dager fremover. Her fra Tjuvholmen i Oslo søndag 4. juni. Vis mer

Kong Vinter bet seg fast på Østlandet i år og sørget for både skiføre og snøkaos langt ut i april.

Men nå har de lave temperaturene omsider forsvunnet som dugg for solen. Værmeldingen for Oslo-området viser sol og høye temperaturer så langt meteorologøyne kan se.

Samtidig fører fraværet av nedbør til at det er varslet stor skogbrannfare.

– Det er lenge siden det har kommet nedbør nå, og det fortsetter slik i hvert fall i en uke til, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

– Det er et høytrykk som har parkert litt over De britiske øyer og Nordsjøen. Det nyter vi godt av på Sør- og Østlandet fordi vi ligger i le for den kjølige sjøluften fra vest, fortsetter han.

– Vær forsiktig

– Det er stor skogbrannfare nå fordi det er tørt og har vært det lenge, forklarer statsmeteorologen.

Det vil fortsette å være oransje farevarsel, som er den sterkeste indikatoren for skogbrannfare som brukes, for Østlandet frem til det kommer regn av betydning.

– Det gjelder å være svært forsiktig ved bruk av åpen ild, for det skal lite til før det begynner å brenne nå, advarer Granerød.

– I tillegg er det en liten bris i luften, som gjør at flammene kan spre seg raskt hvis det først begynner å brenne.

Granerød forteller at han følger med på om det kommer tordenvær.

– Det som ofte også kan være skummelt med tørke, er dersom det dukker opp byger med lyn og torden i seg. Da kan en gnist gjøre at det tar fyr. Men vi ser ikke noe i vente.

Senest torsdag 1. juni var det skogbrann i Østmarka i Oslo. Her blir turgåere evakuert ut grunnet fare for spredning.

– Gjelder å nyte dagene

Allerede mandag var det høye temperaturer flere steder på Østlandet. Varmest var det i Sigdal i Viken, som ifølge meteorologen nådde 26,8 grader på det varmeste.

Og varmere skal det altså bli.

– Det blir nok enda høyere temperaturer. Vi kommer nok over 25 grader mange steder utover i uken.

Sommerfølelsen på Østlandet står i sterk kontrast til været nord i landet, hvor det har vært mellom 5 og 10 varmegrader og lange perioder med regn. Men meteorologen har positive nyheter til sommerfrosne nordlendinger.

– Høytrykket trekker noe nordover i slutten av uken. Det er et håp om at det kan bli over 20 grader i indre strøk i Nord-Norge.

Med mye sol og gode temperaturer har mange trukket til Oslos badeanlegg de siste ukene. Dette er Sørenga søndag 21. mai.

Meteorologen minner om at været i Norge er sårbart for temperaturendringer og at det raskt kan snu. Men enn så lenge ser det altså lovende ut:

– Pr. nå ser det ut som at vi beholder høytrykket en god stund til i hvert fall.

– Dette er en veldig bra periode. Det gjelder å nyte de dagene, fordi man vet aldri hvor mange det blir utover sommeren, avslutter han.