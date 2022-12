Iverksetter beredskapsplan etter at trailerhenger veltet

En trailerhenger veltet fredag ettermiddag over en personbil på Bømlabrua på Bømlo. Kommunen har iverksatt beredskapsplan etter trafikkulykken.

Ingen personer skal være fastklemt etter at tilhengeren til denne traileren blåste over ende.

14 minutter siden

Ingen personer ble fastklemt i hendelsen. Føreren av traileren ble sjekket ut av ambulanse på stedet. Føreren av personbilen hadde heller ingen synlige skader, men hadde smerter i brystet, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Helene Strand sa tidligere fredag ettermiddag til NTB at det blåste såpass mye på stedet at de knapt hørte patruljene. Hun kunne også fortelle at traileren sperret hele broen.

– Vi jobber med en plan for å finne ut hvordan den skal bli fjernet. Slik som den ligger nå, blir det fort kø og store trafikale problemer, sa hun.

Klokken 17.48 skrev politiet at personbilen var tauet vekk fra broen.

– Planen videre er å stroppe fast hengeren til broen til vinder løyer. Håpet er å frigjøre trekkvognen og få den vekk slik at det blir åpnet i ett felt, skrev de.

Bømlo kommune har iverksatt beredskapsplan

På grunn av den sterke vinden har Bømlo kommune iverksatt en beredskapsplan etter trailervelten.

Det skriver Bergens Tidende.

Skal folk fra Bømlo over til fastlandet, må de nå ta omveien via fergesambandet Langevåg–Buavåg.

Ordfører Sammy Olsen (Sp) sier til avisen at kommunen har iverksatt beredskapsplanen.

– Ambulansebilen vår var på Stord da uhellet skjedde, men der har vi funnet en løsning. Vi deler også legevakt med Stord, men nå er to fastleger på Bømlo beordret til å ha legevakt her, sier han.