Tatt av vinden – flere veier er stengt

På Vestlandet ble to trailere blåst over ende av vinden, mens flere fjellovergangerer stengt. Nyttårshelgen kan bli en værmessig utfordring.

Ingen personer skal være fastklemt etter at tilhengeren til denne traileren blåste over ende.

30. des. 2022 18:29 Sist oppdatert 9 minutter siden

Kraftig vind og mye nedbør har ført til store problemer. På Vestlandet har to trailere blitt stoppet av kraftige vindkast.

Tilhengeren til en trailer blåste over ende og havnet over en personbil på Bømlabrua på Bømlo fredag. Føreren av traileren ble sjekket ut av ambulanse på stedet og skal ikke være skadet. Føreren av personbilen hadde heller ingen synlige skader, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

To personer ble letter skadet da en lastebil veltet på fergekaia i Rosendal i Kvinnherad. Det er mye vind som førte til at lastebilen veltet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Disse fjellovergangene er stengt

På alle de store fjellovergangene i Sør-Norge er det sendt ut farevarsel for snøfokk fredag.

Flere er også stengt.

Status klokken 18.00 fredag kveld er følgende, melder Statens vegvesen:

* Rv13 Vikafjellet: Stengt.

* E134 Haukeli: Kolonne.

* E16 Filefjell: Åpent.

* Rv15 Strynefjell: Åpent.

* Fv50 Aurland-Hol: Stengt, ny vurdering lørdag kl. 12.

* Fv53 Årdal-Tyin: Åpent.

* Rv7 Hardangervidda: Stengt, ny vurdering lørdag kl. 12.

* Rv52 Hemsedal: Fredag kveld er det innført styrt trafikkavvikling istedenfor kolonnekjøring. Det vil si at det ikke er restriksjoner på antall biler i kolonnen.

Lørdag og søndag er det ventet snøfokk i deler av Nord-Norge på grunn av snøvær og kraftig vind, melder Meteorologisk institutt.

Kjøreforholdene på Østlandet kan også bli en utfordring. Nedbør i form av snø, sludd og regn kan skape is og overvann på veiene. Oppfordringen er å la bilen stå hvis mulig.

Bømlo kommune har iverksatt beredskapsplan

Vinden på Vestlandet var så sterk fredag at det var vanskelig å høre utrykningskjøretøy. Det forteller operasjonsleder Helene Strand til NTB etter at trailerhengeren veltet over personbilen på Bømlabrua på Bømlo.

På grunn av den sterke vinden har Bømlo kommune iverksatt en beredskapsplan etter trailervelten., skriver Bergens Tidende.

Skal folk fra Bømlo over til fastlandet, må de nå ta omveien via fergesambandet Langevåg–Buavåg, opplyser kommune.