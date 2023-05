Bane Nor-feil ga togpassasjerer i hele landet feil informasjon

Bane Nors informasjonssystem hadde torsdag morgen en feil som ga uriktig informasjon til togpassasjerer i hele landet, både på skjerm og over høyttaleranleggene. Feilen ble meldt rettet – så kom den tilbake.

Arkivbilde av hovedinformasjonsskjermen på Oslo S.

25.05.2023 08:04

Torsdag morgen meldte Bane Nor om problemer med informasjonssystemene på togstasjoner i hele landet. Feilen førte til at det ble oppgitt feil informasjon om togtrafikken på stasjonene.

– Systemet som sørger for høyttalerinformasjon og informasjon på skjermene er ustabilt, sier pressekontakt Olav Nordli til Aftenposten i 8-tiden torsdag morgen.

Kort tid senere ble det meldt at feilen var rettet.

Også natt til torsdag var det problemer med informasjonssystemet. Etter drøye to timer ble feilen rettet klokken 7.15, men kort tid etter var altså igjen problemer.

NRK skrev i 2017 at Bane Nor hadde brukt rundt 40 millioner kroner på et nytt informasjonssystem som skulle gi bedre informasjon til de reisende, men at løsningen hadde vært preget av mange problemer.

Det har den siste tiden vært flere problemer med jernbaneinfrastrukturen. Aftenposten fortalte tirsdag om hvordan togpassasjerer ble stående fast i tre timer i den helt nye Blixtunnelen. Dette skjedde til tross for at Jernbanetilsynet tidligere i år slo fast at det er uakseptabelt at passasjerer blir sittende fast så lenge.