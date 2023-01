Han har frontet Rødts motstand mot våpenhjelp til Ukraina: – Jeg har fått en del hets

Joakim Møllersen i Rødt har fått heftig kritikk etter at han argumenterte for at Norge ikke bør støtte Ukraina med våpen. Han hevder at mange støtter synspunktene hans, men ikke tør å stå frem.

Joakim Møllersen i Oslo sentrum torsdag.

20.01.2023 11:23

– Det har vært heftig, det må jeg si. Og ganske stressende, sier Joakim Møllersen på spørsmål om hvordan han har opplevd å stå i stormen.

Flere har kommet hets som dette: «håper du dauer og din familie dauer au din jævel», «heng deg», «Dere i Rødt håper jeg dør», «Har du unger så ringer jeg barnevernet» og «Håper alle i Rødt dør. Slepp Breivik løs og la han ta dere».

