Flere barn alvorlig syke av vannkopper. Legene er usikre på årsaken

Mange barn har vannkopper for tiden. Flere enn før får alvorlige komplikasjoner. Klara (6) ble så syk at hun måtte legges inn på sykehus.

Klara ble behandlet både med antibiotika og smertestillende intravenøst da hun var innlagt ved Ullevål sykehus. De betente blemmene var over alt, også i munnen.

7. des. 2022 09:14 Sist oppdatert 10 minutter siden

Klara Haller Wiedswang går i første klasse på Møllergata skole. For noen uker siden kom hun hjem fra AKS og var ikke helt i form. Hun hadde feber og følte seg dårlig. Mamma Frederikke Haller Wiedswang oppdaget at datteren hadde to små prikker på håndleddet og en bak albuen.

– Vi lurte litt på om det var forløpet til vannkopper. Siden det ikke kom flere prikker, holdt vi henne hjemme til hun var frisk nok til å gå på skolen, forteller moren.