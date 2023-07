Det er mer enn tog som går langs skinnene i Norge. Nå er det full kamp om Bane Nors ukjente verdier.

Under togskinnene ligger det verdier for millioner av kroner. Nå er de i sentrum for en betent strid mellom Bane Nor og en svenskeid nettgigant.

Bane Nor omsetter store penger på å leie ut jernbanens fiber. Det synes en svenskeid nettgigant at er vanskelig å fordøye. Vis mer

Langs togskinnene i hele Norge, har Bane Nor lagt milevis med fiberkabler fiberkablerFiber er en type bredbånd, som kan frakte store mengder data lynraskt som lyssignaler gjennom kabler. Signalene går dermed i lysets hastiget.. På mange måter er de jernbanens blodårer, da de frakter store mengder data lynraskt. Bredbåndet er helt nødvendig for at togene skal kunne gå. Og nettverkets omfang er helt unikt i Norge.

Derfor har det stor verdi også på grunn av helt andre ting enn tog.

Kapasiteten som ikke brukes av togene, er blitt god butikk for Bane Nor. De får nå inn mye penger på å leie ut fiberkapasiteten som er til overs fra togene til bedrifter som trenger bredbånd. Hvor mye? Det nekter Bane Nor å svare på.

Årsaken er en rettslig konflikt med et stort svenskeid selskap. Dette selskapet ønsker å få tilbake en gunstig avtale som sikret kontrollen over deler av overskuddskapasiteten på Bane Nors fiberkabler.

Nå vil de gå både rettens og ESAs vei for å få det som de vil.

Brev-uvenner

Bane Nor og den svenskeide internett-giganten Global Connect (GC) krangler om en avtale fra 2001. Den sikret GC tilgang til en betydelig del av fiberkapasiteten som var til overs fra togdriften, som de igjen kunne selge videre.

GC mener avtalen sikret dem tilgang til fiberkabler frem til 2041. Men Bane Nor mener avtalen ikke ble forlenget i tide, i desember i 2021.

– Vi forlenget den avtalen, sier Gjermund Mathisen.

Han er advokat og representerer GC i saken.

– Hvis de gjorde det, må de gjerne legge frem et bevis på det, kontrer Sverre Kjenne. Han er konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor.

GC sier de sendte et brev om forlengelse av avtalen. Bane Nor sier de mottok brevet. Men de mener også at brevets poststempel tyder på at brevet ikke ble sendt tidsnok.

Nå må GC betale prisene Bane Nor setter. For Bane Nor selger også fiberkapasitet. Men til hvem, og for hvor mye?

Gjermund Mathisen Partner i advokatfirmaet Kvale, som representerer GC i konflikten.

Gir rabatt på priser over 20 mill.

Bane Nor nekter å dele tall med Aftenposten, på grunn av rettstvisten de står i.

– Dette er ikke et område der Bane Nor gjør store penger, sier Sverre Kjenne.

Bane Nors egen prisoversikt ser ut til å fortelle en litt annen historie. Der har de lagt inn rabattordninger til kunder som leier fiber for 20 millioner kroner i året eller mer. Den største rabatten er på 15 prosent, hvis én enkelt kunde leier for over 100 millioner kroner i året.

Global Connect sier de betalte «flere millioner» i leie til Bane Nor hvert år, under den gamle kontrakten. Det kommer på siden av at de har brukt 1,3 milliarder kroner på å bygge ut fiber-infrastrukturen for Bane Nor. Bane Nor kontrer med at flere selskaper har betalt og bidratt til å bygge ut fiberen langs jernbanen.

Selv om partene håper på en minnelig løsning, rykker saken nærmere rettssalen for hver dag. Parallelt foregår en større kamp på europeisk plan. For i gamle Stortingsdokumenter har et nytt spørsmål dukket opp: Skal Bane Nor i det hele tatt drive med dette?

Sverre Kjenne Konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor.

Mener Bane Nor trosser Stortinget

Konflikten kan spores tilbake til da Bane Nor fortsatt var gamle Jernbaneverket. Stortinget bestemte da at Jernbaneverket bare skulle drive med jernbane, og la andre ta seg av å leie ut fiber på åpent marked. De skilte derfor ut aksjeselskapet BaneTele i 2001, som fikk ansvar for å leie ut statens fiber. BaneTele fikk da en avtale om å leie fiber av Jernbaneverket for en billig penge.

22 år senere heter Jernbaneverket Bane Nor. BaneTele har etter flere oppkjøp og endringer gått inn i Global Connect. Underveis forsvant staten helt fra eiersiden.

Selv om årene har gått, mener GC at Bane Nor fortsatt bør gjøre som Stortinget sa for over 20 år siden.

– Stortinget har vært krystallklar på at staten ikke skal drive med dette. GC kan ikke bare sitte og se på at Bane Nor bruker statlige midler til kommersiell televirksomhet, sier Gjermund Mathisen.

Global Connect har nå klaget Bane Nor inn for ESA, overvåkingsorganet til Efta EftaDet europeiske frihandelsforbund, bestående av Norge, Sveits, Island og Lichtenstein. . De mener at Bane Nor blander penger fra staten og kommersiell inntekt, noe som i så fall bryter statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Den påstanden avviser Sverre Kjenne og Bane Nor blankt. Fibervirksomheten er adskilt fra resten, sier han. Kjenne peker på at flere statlige fortak selger kapasitet de har til overs på det åpne markedet. At GC nå rasler med sablene etter flere års samarbeid, skyldes konflikten knyttet til kontrakten, sier Kjenne.

– Vi har holdt på med disse folkene tilbake til 2012. Frem til 2021 var det ingen diskusjon om noen stortingsproposisjon, sier Kjenne.

Bane Nor mener det er helt andre ting som ville vært i ESAs interesse: Prisen Global Connect har betalt.