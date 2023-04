Snøvær gir trafikkaos og strømbrudd på Østlandet

Snø har ført til utfordrende kjøreforhold over store deler av Østlandet tirsdag morgen. Det skaper også store problemer på Oslo lufthavn. På Toten har mange mistet strømmen.

Bilde fra E16 Sollihøgda i retning Hønefoss kl. 06.12.

25.04.2023 05:33 Oppdatert 25.04.2023 09:20

Blant annet har flere brøytebiler problemer og kommer ikke frem på E16 over Sollihøgda i Hole. De blir hindret av flere vogntog som har problemer med føret.

– Brøytemannskapene tok kontakt med oss klokken 04.48. De sier at det er kaos der, sier operasjonsleder Per Eftang til NTB.

Han forteller videre at brøytemannskapene melder om flere vogntog som ikke kommer opp bakkene fra Sundvolden til rasteplassene. Det er også mye snø i området.

Uten at jeg har vært der, så vil jeg anta at det er et dekkproblem. Vi har en patrulje på vei til stedet nå, sier operasjonslederen.

På Jevnaker kan politiet i morgentimene melde at minst to vogntog har kjørt seg fast ved Eggemobakkene.

Slik ser det ut på E18 ved Lierskogen tirsdag morgen.

– Stedvis svært mye snø

Også på E18 ved Liertoppen er det snø og vanskelige kjøreforhold.

– Det er ikke mulig å kjøre der uten vinterdekk, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter klokken 6.04.

Flere steder beskrives det ganske store snømengder. Det var på forhånd sendt ut gult farevarsel for snø.

– Fra Oslo og nordover er det kommet stedvis svært mye snø. Kanskje til og med mer enn meteorologene antok. Det skaper en hel del trafikale problemer, sier Anne Hårstad ved veitrafikksentralen Øst til NTB.

Både to- og firbeinte våknet til snø i Nittedal tirsdag.

– Har du sommerdekk, bør du la bilen stå

Natt til tirsdag kom hennes kollega Thale Eikeset ved Vegtrafikksentralen øst med en klar oppfordring til dem som hadde tenkt seg ut på veiene i morgentimene:

– Sør for Oslo er det stort sett regn og greit på veiene, men kommer du nord for Gardermoen, så er det mer slaps og snø. Det som da er viktig å tenke på, er at slaps gir veldig dårlig veigrep, sa trafikkoperatøren.

Hun fortalte videre at det er mannskaper ute på veiene som jobber med både brøyting og salting.

– Her er det glatt, så har du sommerdekk, bør du la bilen stå, sa Eikeset i natt.

Kjører du med sommerdekk, kan du bli anmeldt. Det har ikke hindret en bilfører i Nittedal, viser dette sporet.

Problemer på Oslo lufthavn

Snøen gir også utfordringer på Oslo lufthavn.

– Det er tung og våt snø. Flyene må gjennom avising, og rullebanene må brøytes. Vi har redusert brøytemannskap fordi vi er i sommerhalvåret. Vi jobber med å øke bemanningen og har alle ressurser ute, sier pressevakt Helene W. Jensen i Avinor til NTB.

I 08.30-tiden var 35 avganger innstilt, viser Avinors oversikt. I 07.30-tiden var det forsinkelser på 35 til 40 minutter på avgangene som ikke var innstilt.

Det er ventet at problemene vil forplante seg til andre flyplasser gjennom dagen.

Snøvær skaper forsinkelser i flytrafikken på Oslo lufthavn Gardermoen.

Problemer på E16

Minst en bilfører er hittil anmeldt for kjøring med sommerdekk. Dette skjedde etter en utforkjøring i Ullensaker.

Ved 07-tiden kunne trafikkoperatør Nils Jakob Aae ved Vegtrafikksentralen øst fortelle at trafikken på hovedveiene går uten store problemer. Det er kun på E16 ved Sollihøgda det er registrert større problemer.

– Det er noe snø på veiene nord for Gardermoen, men ellers er det stort sett slapseføre. Vi har ikke registrert noen større ulykker hittil, sier Aae.

Hvitt på Nordberg i Oslo rundt 07.30 i morges.

Ni utforkjøringer

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt sier til NTB klokken 5.35 at de har hatt ni utforkjøringer siden midnatt. Flere av disse bilene har også hatt vinterdekk.

– Det har snødd en del flere steder i distriktet. For eksempel er det helt hvitt på Espa akkurat nå. Det er helt tydelig at det er dårlige forhold og ikke egnet for å kjøre med sommerdekk flere steder nå, sier Sveen.

På Hamar skled en rutebuss av veien. Ingen ble skadet, men dørene ble sperret. Brannvesenet måtte derfor knuse en rute for å få passasjerene ut.

Flere tusen uten strøm

Over 3.000 kunder er uten strøm i Østre Toten på grunn av snøfallet.

Oppland Arbeiderblad skriver at det har kommet over 30 centimeter tung nysnø. Flere områder er rammet av strømbruddet, blant annet Totenvika.

Strømselskapet Elivas kart viser at det også er flere hundre som er rammet av strømbrudd andre steder i Innlandet og Viken.

– Vi har sju høyspentfeil bare på Toten, sier Vegar Stokset i Elvia. De har flere lag som er ute for å rette feilen.

Statsmeteorolog Bente Wahl sier det kommer til å snø og sludde noen timer fremover, men at det vil bli mildere utover dagen.

– Det vil gå over til regn og gi seg utover ettermiddagen, sier Wahl til NRK.

Ifølge Wahl har snøen lagt seg i høyden, men den kommer ikke til å bli liggende helt nær Oslofjorden.