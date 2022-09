Person skutt på Kampen i Oslo – har skader i et bein

En person er skutt på Kampen i Oslo søndag morgen og er fraktet til sykehus med skuddskader i beinet.

Politiet gjør undersøkelser på Kampen i Oslo, der en person skal ha blitt skutt og skadd i et bein tidlig søndag morgen. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

18. sep. 2022 06:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Politiet er på stedet med flere ressurser. En person er skutt og har skader i et bein. Vi er i kontakt med den skadde og noen til i en leilighet. Vi jobber med å finne ut hva som har skjedd. Den skadde kjøres til sykehus, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politiet ble varslet av folk i området som hadde hørt et smell. Foto: Hanna Johre / NTB

Politiet opplyser at det både er uklart hvor åstedet er og hva skadeomfanget er for personen som er skutt. De ble varslet av noen som hadde hørt et smell i området, før de via AMK kom i kontakt med noen som var med personen som er skutt.

– Vi gjør avhør av vitner og prøver å lokalisere åstedet. Vi er i kontakt med noen personer i leiligheten hvor fornærmede ble funnet og jobber aktivt på stedet for å få oversikt, sier operasjonsleder Kim Vindsland i Oslo-politiet til NTB.

Ingen er så langt pågrepet, melder Oslo politidistrikt til VG klokken 06.44 søndag morgen.