Follobanen åpnet for trafikk – igjen

Etter å ha vært stengt i over ti uker, åpnet Follobanen for normal trafikk søndag morgen.

Her kommer det første toget inn på Oslo S.

05.03.2023 07:19 Oppdatert 05.03.2023 07:51

Saken oppdateres

– Blixtunellen mellom Oslo S og Ski er åpen for trafikk. Takk for tålmodigheten mens vi har jobbet. Velkommen tilbake til toget! skrev Bane Nor i en trafikkmelding like etter klokken 7 søndag.

Første togavgang med passasjerer gikk fra Ski til Oslo klokken 07.24.

Follobanen måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Det etterlengtede rutetilbudet mellom Nordre Follo, Østfoldbyene og Oslo skal være på plass fra søndag 5. mars.

Strekningen har krevd 13 års arbeid og 36 milliarder kroner. Målet var å halvere reisetiden fra 22 minutter til 11 minutter på strekningen Oslo Ski. Aftenposten skrev om det som ble kalt for «Norges dyreste minutter».

– Hvordan var det å ta den nye togstrekningen?

– Det var litt for kjapt. Jeg rakk ikke å spise frokost, sier Lars Berget, da Aftenposten møtte ham på Oslo S etter at han går av det første toget fra Ski 07:36. Planen var å reise på en skitur i marka. Berget sier at han ikke har så mye tålmodighet med forsinkelser igjen.

– Men akkurat nå er jeg fornøyd, sa Berget.

Ble åpnet av kongen

12. desember 2022 åpnet Kong Harald togstrekningen ved å kjøre togstrekningen. Men allerede da startet problemene. En feil på en sporveksel førte til problemer på Østfoldbanen. Feilen rammet også trafikken på Follobanen. Dermed ankom Kong Harald og resten av følget Ski åtte minutter forsinket.

Så ble det bråstopp.

Etter bare ni dagers drift ble strekningen stanset på grunn av strømproblemer.

Nå håper Bane Nor på at de endelig kan begynne å bruke togstrekningen.

Da Follobanen åpnet desember i fjord deltok ordfører i Oslo, Marianne Borgen, Kronprins Haakon, Kong Harald, Konsernsjef Bane Nor, Gorm Frimannslund og statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg forstår at ventetiden har vært lang

– Jeg er veldig glad for at de reisende endelig kan ta i bruk Follobanen fra 5. mars, det vil gjøre hverdagen enklere for tusenvis av mennesker som skal rekke jobb, skole og andre avtaler. Jeg forstår at ventetiden har vært lang, skriver jernbanedirektør Knut Sletta i en pressemelding.

Siden den ble stengt har Bane Nor gjennomført testkjøringer på Follobanen, for å sørge for at alt fungerer som det skal.

– Vi har utført et omfattende testprogram der vi har gjennomført ulike tester, kjørt mer enn 600 testturer med tog og samlet inn og analysert måledata fra testkjøringene, sa pressesjef i Bane Nor, Anne Kirkhusmo, til NTB fredag.