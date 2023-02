Norsk barnevernssak skapte rabalder i India. Nå er den blitt Bollywood-film.

Bollywood-filmen om norsk barnevern skal settes opp på kinoer i over 20 byer her i landet. «Mrs. Chattarjee VS Norway» tegner ikke et rosenrødt bilde av norsk barnevern.

Rani Mukerji spiller hovedrollen i Bollywood-filmen som er basert på historien til det indiske paret som ble fratatt barna sine i 2011.

24.02.2023 18:27

Stavanger, 2011: En indisk småbarnsfamilie lever et idyllisk liv i vestlandsbyen. Den lykkelige tilværelsen blir brått snudd på hodet når barnevernet kommer på besøk våren 2011. Det ender med at foreldrene mister omsorgen for begge barna, som da var under tre år gamle.

Barnevernet mente at foreldrene ikke er egnet til å ivareta barna. Ansatte reagerer blant annet på at moren mater barna med hendene. Foreldrene mener det dreide seg om kulturforskjeller.

Mediene i Norge og India dekket saken bredt den gangen. Det utløste også et diplomatisk press for å få barna tilbake til India. Indiske myndigheter involverte seg i saken og la press på norske myndigheter.

Indiske myndigheter la den gang press på både den norske ambassaden i New Delhi, det norske Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Oslo.

Til slutt fikk en onkel i India omsorgen for barna. Ny Tid hadde et større intervju med foreldrene noen måneder etter at de mistet omsorgen for barna sine.

Paret kom til Norge etter at faren fikk jobb her.

– En historie som rystet en hel nasjon

Nå er saken aktuell igjen. Denne gangen i form av den indiske filmen «Mrs. Chattarjee VS Norway» som har premiere 17. mars. Filmens trailer kom torsdag. Den har allerede rukket å få 17 millioner visninger på ett døgn.

I innsalget skildres den som en «historie om en mors kamp som rystet en hel nasjon». Filmen er produsert av Zee Studios og Emmay Entertainment. I hovedrollen finner man den indiske skuespilleren Rani Mukerji. Hun er en superstjerne i Bollywood. Bollywood.Indiske Bollywood er verdens største filmindustri.

Superstjernen Rani Mukerji har hovedrollen i «Mrs. Chattarjee VS Norway».

I traileren kan man se hvordan den desperate moren løper etter bilen og faller på asfalten idet bilen med barna blir kjørt bort. Det yngste barnet var bare noen måneder gammel, og ble fortsatt ammet av mor.

I tillegg til Asia blir filmen satt opp på kino i flere vestlige land, deriblant i Norge.

Se filmens trailer her:

Skal settes opp i 20 norske byer

Shahzad Ghufoor er daglig leder i Green Chili Entertainment. I nesten 30 år har han vært med på å sette opp Bollywood-filmer på norske kinoer. Hovedmarkedet for filmene er personer med bakgrunn i India, Pakistan og Sri Lanka. Ghufoor sier at filmen om det norske barnevernet skal settes opp på kinoer i 20–25 norske byer. Filmen skal ha premiere i Norge 17. mars.

– Dette er ikke en typisk Bollywood-film. Den er basert på sanne hendelser. Siden dette er et tema som veldig mange er opptatt av, vil vi markedsføre den for et bredt publikum, sier Ghufoor.

Han har selv pakistansk bakgrunn og kjenner godt til at mange med innvandrerbakgrunn er skeptiske til barnevernet.

– Mange assosierer barnevernet med et organ som tar barna bort fra familien. Nå vet jeg at barnevernet har utrolig mange viktige oppgaver og jobber innenfor lovens rammer. Men barnevernet har ikke nok kulturkompetanse. Derfor kan barnevernets håndtering og vedtak i enkelte saker virke firkantet for personer fra andre kulturer. Filmen tar opp et viktig tema som også er relevant i andre skandinaviske land med lignende lover.

Norsk-inder: – Mange innvandrere er skuffet

En vanlig misforståelse om norsk barnevern, som også går igjen i traileren, er at Norge tjener penger på å ta barn. Det er ikke riktig, mener norsk-indiske Ombir Upadhyay som har sett traileren.

Han er nestleder i Stovner Fremskrittsparti og sitter i Stovner bydelsutvalg, men uttaler seg som privatperson.

– Det kan godt hende at noen ting ikke er riktig fremstilt i filmen. Det er vanlig at man i dramafilmer setter ting litt på spissen, sier Upadhyay til Aftenposten.

Han tror filmen kan forsterke det negative inntrykket av det norske barnevernet.

– Det er mange innvandrere som er skuffet over måten de blir møtt på av barnevernet, sier Upadhyay.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for det statlige barnevernet. Aftenposten har bedt Bufdir om kommentar til saken. Direktoratet hadde ikke anledning til å svare fredag.