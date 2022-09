50.000 mennesker i regnbuetog i Oslo: PST er fortsatt bekymret og usikker på situasjonen

Trusselbildet i Norge preges av usikkerhet og bekymring. Likevel mener PST at lørdagens regnbuetog i Oslo sentrum kan gjennomføres.

27. juni var det en minnemarkering på Rådhusplassen etter terrorangrepet i Oslo tre dager tidligere.

I dag 15:59

Natt til lørdag 25. juni ble to personer drept og flere skadet da Zaniar Matapour begynte å skyte rundt seg. Angrepet skjedde utenfor pubene Per på hjørnet og London i sentrum av Oslo.

Den 43 år gamle gjerningsmannen var væpnet med en maskinpistol og pistol. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kaller det som skjedde, for en terrorhandling. Matapour er siktet for drap og terror.

Angrepet førte til at Oslo pride sin parade ble avlyst. Lørdag arrangerer de derfor et regnbuetog som skal ende opp i en stor solidaritetsmarkering på Kontraskjæret.

– Vi inviterer alle som ønsker å vise at kjærligheten vinner – at mangfoldet er en rikdom, sier Dan Bjørke, leder i Oslo pride.

Fortsatt bekymret for mulige terrorangrep

PST rangerer trusselnivået i Norge til enhver tid på en skala fra 1 til 5, der fem er det høyeste. Selv om det er over ti uker siden angrepet, mener PST fortsatt at trusselnivået er høyt. På nivå fire.

– Det innebærer at vi ser at det er flere aktører som har evner og vilje til å begå terror i Norge. Vi er fortsatt på et høyt trusselnivå, sier Hedvig Moe, assisterende PST-sjef.

– Hva er de viktigste grunnene til at nivået fortsatt vurderes som høyt?

– Hovedgrunnen er en usikkerhet og en vedvarende bekymring knyttet til mulige terrorangrep.

– Vi har sett aktører som er blitt inspirert av det som skjedde i juni, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

– Sympatierklæringer

Noen dager etter terrorangrepet mente PST at faren var stor for planlagte følgehandlinger knyttet til selve angrepet i Oslo.

De mente også at angrepet kunne inspirere andre personer i Norge til å planlegge terrorhandlinger.

PST er fortsatt bekymret for det samme. I sommer har de sett at det er aktører som er blitt inspirert av det som skjedde i juni.

– Det er typisk sympatierklæringer som vi har informasjon om. Den inspirasjonen kan både forekomme hos høyreekstreme og hos ekstreme islamister. Vi ser at det er tips og saker knyttet til hele landet, ikke bare Oslo, sier Moe.

Inspirasjonen, sammen med andre enkeltsaker, skaper bekymring.

– Vi er fortsatt bekymret og usikre på situasjonen, sier Moe.

Fakta Dette er trusselnivåene i Norge Nivå 5: Ekstraordinær trusselsituasjon Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge Nivå 4: Høy terrortrussel Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge Nivå 3: Moderat terrortrussel En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge Nivå 2: Lav terrortrussel Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene Nivå 1: Ingen kjent terrortrussel Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge Kilde: PST Vis mer

– LHBT+-miljøet aktualisert som mål

For ekstreme islamister og høyreekstremister er folkerike mål med få sikringstiltak attraktive terrormål, mener PST.

Høyreekstreme har vært ganske uttalte på at LHBT+ er et aktuelt terrormål for dem. Hos ekstreme islamister er hele det vestlige verdisettet og det liberale demokratiet som er et mål, mener Moe.

– Men LHBT+-miljøet som et mål er blitt aktualisert også for dem etter det som skjedde 25. juni, sier Moe.

Oslo-politiet avlyste den planlagte Pride-paraden etter angrepet i juni. Lørdag ventes det opp mot 50.000 mennesker i regnbuetoget i Oslo sentrum.

Moe påpeker at trusselnivå 4 ikke betyr at alle store arrangementer med masse folk skal avlyses.

Det til syvende og sist Oslo-politiet som bestemmer.

– Det er mer et verktøy til politiet fra oss, der vi sier det vi tenker om trusselnivået. Det er opp til politiet å avgjøre om et arrangement skal gjennomføres. Det er politiet som bestemmer om det er trygt, sier Moe.

Hedvig Moe mener situasjonen er mindre uoversiktlig nå. PST holder trusselnivået på nest høyeste nivå.

– Mindre uoversiktlig nå

Ifølge PST har mye endret seg siden Oslo-politiet stoppet pride-paraden i juni. Den gang var situasjonen så uoversiktlig at man valgte å avlyse.

Selv om det fortsatt er mye usikkerhet og bekymring, mener PST at rammene er annerledes nå.

– Vi har en mindre uoversiktlig situasjon. For oss er det en logikk i at regnbuetoget lørdag kan gjennomføres.

– Har dere anbefalt Oslo-politiet å avlyse?

– Vi kom ikke med noen anbefaling. Vi kom med en vurdering av trusselbildet og gir dem konkret informasjon om vi har noen bekymringer. Vi har tett dialog. Jeg stoler på at politiet ivaretar sikkerheten på en god måte, sier Moe.

Pride-paraden ble avlyst etter angrepet utenfor utestedene i Oslo-sentrum. Denne helgen er det ventet 50.000 mennesker i regnbuetog.

Oslo-politiet: Ingen konkret trussel

Oslo-politiet sier til Aftenposten at de ikke er kjent med at det foreligger noen konkret trussel mot regnbuetoget lørdag.

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo-politiet sier de har tett og god dialog med arrangøren og at de gjør løpende vurderinger.

– Politiet planlegger for at arrangementet skal kunne gjennomføres med de sikkerhetstiltak som er iverksatt, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Han sier Oslo-politiet setter inn de ressurser og tiltak vi anser nødvendige for å trygge deltagere og andre som ønsker å være til stede.

– Politiet gjør det vi kan for å trygge gjennomføringen av arrangementet, og har rask respons om noe skulle oppstå, skriver Nilsen.