Drapet på Birgitte Tengs: – Fetteren vil møte i retten og forklare seg

Forsvarer Stian Kristensen og aktor, statsadvokat Nina Grande i rettssalen i Haugesund tinghus.

Andreas Bakke Foss Journalist

10 minutter siden

Rettssaken etter det 27 år gamle drapet på Birgitte Tengs i 1995 er inne i sine siste uker. En 52 år gammel mann er tiltalt for drapet. Neste uke er fetteren til Birgitte Tengs innkalt som vitne i saken. Det har imidlertid vært usikkert om han i det hele tatt ønsker å møte opp i rettssalen.

Nå bekrefter advokat Brynjar Meling at fetteren vil komme til vitneboksen i Haugesund tinghus kommende onsdag formiddag.

– Slik det ser ut nå, vil han møte og forklare seg for retten, sier Meling.

Han sier de ikke vil be om lukkede dører. Fetteren kommer ikke til å si noe til pressen før eller etter vitnemålet, og han vil ikke bli fotografert, ifølge Meling.

Det er forsvarerne til den nå tiltalte 52-åringen som har kalt inn fetteren som vitne. De sier at de aldri har hørt noe annet enn at han kommer, men sier de har registrert at mediene har sått tvil om dette.

– Det er tøft gjort og bra, sier Stian Bråstein om at fetteren stiller. Han er forsvarer sammen med Stian Kristensen.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble fetteren til Tengs pågrepet. Etter flere uker med hardt press i avhør tilsto han drapet. Han trakk enere tilståelsen, og avhørene har fått krass kritikk.

Fetteren ble dømt for drapet i tingretten, men han anket og ble frikjent i lagmannsretten.

Han ble imidlertid dømt til å betale erstatning til foreldrene for drapet på Tengs. Han har forsøkt å få saken gjenopptatt og omgjort 12 ganger.

4. november i år ble han endelig frikjent for erstatningskravet.

En 52 år gammel mann fra Karmøy er nå tiltalt for drapet, og det er i rettssaken mot ham at fetteren skal vitne neste onsdag.