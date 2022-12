Kunde trodde han hjalp noen i nød: - Han ble sjokkert

Butikker i Trøndelag opplever at kundene blir lurt til å tro at de hjelper en familie i nød. - De velger ut de dyreste varene, sier butikksjef.

Flere butikker i Trøndelag har opplevd at kundene blir lurt til å betale for mye mer varer enn de så for seg.

6 minutter siden

TRONDHEIM (Adresseavisen): I høst skrev Adresseavisen at flere butikker i Trondheim hadde opplevd at en kvinne hadde bedt andre kunder om å betale for sine varer. Kvinnen ga inntrykk av at hun trengte varene til barna sine.

Flere kunder sa ja til å betale for kvinnen, men plutselig ble handleturen dyrere enn kundene hadde regnet med.