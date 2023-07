Evakuerte 342 ansatte etter lynnedslag på Mongstad

Anlegget skal ikke ha tatt skade.

Avfakling på Mongstad etter lynnedslag





Onsdag ble 342 ansatte evakuert fra Mongstad, opplyser Gisle Ledel Johannessen, pressekontakt i Equinor.

– Dette er en rutinemessig evakuering, sier Johannessen.

Lynet skal ikke ha truffet anlegget i seg selv, men i området ved fakkelen.

– Vi kjørte ned anlegget som et føre var tiltak. Nå ser vi at det ikke er noe som tyder på at anlegget har tatt skade, sa Johannessen til BT i 14-tiden.

Da skulle anlegget gjennomgås for å sikre at det er trygt å åpne igjen.

I 14.40 tiden opplyste pressekontakten at anlegget åpnes igjen.

– En del kontrollert fakling

BT har fått tilsendt en video som viser mye røyk og flammer fra anlegget onsdag.

– Det at vi nå kjører ned produksjonen på deler av anlegget medførere en del kontrollert fakling, sier Johannessen.

Fakling innebærer å brenne overskudd av olje og gass.

Det er Christer Slettebakken som har sendt BT videoen. Han var på jobb da han plutselig fikk seg en overraskelse.

– Jeg satt i bilen og spiste lunsj. Plutselig så jeg at lynet slo ned der borte, sier Slettebakken til BT.

Evakuerte flere

Hendelsen skjedde i 11.30-tiden. En time senere var 230 ansatte evakuert. Siden ble tallet oppjustert til 342.

De ansatte som ble evakuert har ikke driftskritiske oppgaver.