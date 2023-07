Ikea-prosjektet kan ryke etter tabbe av Vestby kommune

Midt i høringsrunden meldte Ikea at de vil bygge et kjøpesenter på et jorde i Vestby. Kommunestyret sa ja. Problemet? Innbyggere i Vestby fikk ikke uttale seg om Ikeas ferske planer.

Ikea har fått ja av kommunestyret til å bygge dette kjøpesenteret på et jorde i Vestby. Nå roper flere aktører varsko om feil i prosessen. Vis mer

Debatten om det omstridte Ikea-prosjektet i Vestby raser både lokalt og nasjonalt. Regjeringen vurderer å stoppe møbelgigantens planer om å bygge på matjord, i jordvernets navn.

I dag kan Aftenposten avdekke at Vestby kommune gjorde en tabbe, som kan medføre at planene kan bli kjent ugyldig.

Vi må tilbake til 2019 for å forstå hva som har gått galt.

Da fattet kommunestyret et enstemmig vedtak om å tilbakeføre jordet til landbruk, natur og friluftsliv (LNF), fordi Ikea hadde trukket sine planer om å bygge varehus i Vestby.

Ifølge vedtaket skulle området umiddelbart omreguleres fra næring til LNF. Men det skjedde aldri.

– Det blir en felle

Nå bruker lokalpolitikerne beskrivelser som «uryddig», «kronglete» og «vanskelig å forstå» om kommunens saksbehandling.

Hvorfor ble ikke vedtaket fra 2019 fulgt opp av kommuneadministrasjonen?

– Vi vedtok at man umiddelbart skulle starte arbeidet med tilbakeføring, sier Tone Skretting (Sp).

Kjell Meek i Vestby SV har også stusset over prosessen.

– Vi er vant med at vedtak følges opp. Så kom Ikea inn på oppløpssiden, uten at noen var klare over det.

Og nå må vi spole frem til 2022 igjen.

Ble ikke sendt på høring

I juni i fjor sendte Vestby kommune kommuneplanen på høring høringHøring er en type ordning for innhenting av synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saker i offentlig forvaltning og i politiske organer som Stortinget eller kommunestyrer. Høringer gir ofte adgang for berørte parter som for eksempel interesseorganisasjoner til å uttale seg før vedtak fattes. De som uttaler seg kan også være personer eller organisasjoner med spesiell kunnskap om saken. Kilde: Store norske leksikon.

Der foreslår rådmannen rådmannenRådmann er en eldre betegnelse for den øverste sjefen for administrasjonen i en kommune. Fra 2018 er betegnelsen i loven kommunedirektør. I noen kommuner kalles kommunedirektøren fortsatt rådmann. Betegnelsen rådmann er svært godt innarbeidet i kommunesektoren. at Ikea-jordet skal tilbakeføres til LNF. Altså i tråd med kommunestyrets vedtak tre år tidligere.

Her var det rådmannen sendte på høring blant kommunens innbyggere.

Ett av høringssvarene kom fra Ikea. Deres forslag var å bygge kjøpesenteret i Vestby på det 70 dekar store jordet.

Nå ombestemmer rådmannen seg. Han vil foreslå at Ikea får bygge i Vestby likevel.

I mai 2023 sender kommunen dette forslaget til kommunestyret:

Det er her kommuneadministrasjonen gjør tabben som i verste fall kan få hele planen kjent ugyldig.

I stedet for å sende Ikeas nye og hittil ukjente forslag ut på en ny høring, legges saken direkte frem for kommunestyret.

Konsekvensen ble at hverken innbyggerne i Vestby, berørte myndigheter eller organisasjoner fikk mulighet til å uttale seg om Ikeas planer.

På dette jordet har kommunen gitt tommel opp til at Ikea får bygge kjøpesenter. Vis mer

Dette er en alvorlig saksbehandlingsfeil, ifølge Fredrik Holth, dosent i juridiske fag ved NMBU. Han er blitt presentert for saksgangen og sentrale dokumenter i saken.

Kommunen kan ha brutt prosessreglene i plan- og bygningsloven, mener eksperten på plan- og bygningsloven.

– Hvis man går bort fra det forslaget som er ute på høring, er det en forutsetning at man skal sende dokumentene ut på en ny høring. Dette er helt grunnleggende i lokaldemokratiet, sier han.

Dersom saksbehandlingsreglene ikke ble fulgt, hjelper det ikke at forslaget fikk flertall i kommunestyret. Da vil Ikea-planene rykke tilbake til start.

Plan- og bygningsrettekspert Fredrik Holth stiller spørsmål ved om kommunens Ikea-planer er gyldige. Vis mer

– Saksbehandlingsreglene skal sikre at politikerne treffer politiske vedtak på best mulig kunnskapsgrunnlag etter at innbyggere og andre myndigheter har fått uttale seg om det konkrete forslaget kommunestyret skal votere over, sier Holth.

Fakta Disse rettighetene har du som innbygger Plan- og bygningsloven har en rekke bestemmelser om hvordan saksbehandlingen i en kommune skal foregå. Forslag til kommuneplanen skal legges ut på høring og offentlig ettersyn. Forslagene skal også kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig elektronisk. Høring er en ordning for innhenting av synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saker i blant annet kommunestyrer. Høringer gir ofte adgang for berørte parter, som for eksempel interesseorganisasjoner, personer eller andre med spesiell kunnskap om saken, til å uttale seg før vedtak fattes. Hensikten er å gi kommunestyret best mulig kunnskapsgrunnlag til å ta en politisk avgjørelse. Fristen for å uttale seg skal være på minst seks uker. Kilde: Store norske leksikon, Plan- og bygningsloven § 11–14, § 11–15 Vis mer

Flere klager

Også Bondelaget i Akershus og Vestby Landbrukslag reagerer. De har sendt inn en klage til Vestby kommune.

– Vi vil argumentere for at høringsrunden har fratatt både overordnede myndigheter og interessegrupper deres rett til å fremme innsigelser på at dette arealet brukes til næringsformål, skriver de i klagen.

Både Senterpartiet, MDG, SV og Rødt ber nå om lovlighetskontroll. Klagen tar opp flere forhold i saksbehandlingen.

Helge Randem i Bondelaget og MDG-politikerne Trygve Olsen og Rasmus Hansson har vært kritiske til at Ikea får bygge på dette jordet i Vestby. Nå har Akershus bondelag og Vestby landbrukslag også sendt inn en klage på saksgangen. Vis mer

Kommunen avviser feil

Rådmannen er ikke enig i kritikken mot gjennomføringen av høringen. Han kan ikke se at han hadde plikt til å sende Ikeas forslag om at de likevel ville bygge på egen høring.

Han viser til at han på nest siste side i høringsforslaget la inn et alternativt forslag. Spørsmålet om Ikea-jordet har derfor vært ute på høring, mener han.

– Hvis man leser det høringsutkastet som kommunestyret la ut på høring og saksfremlegget som fulgte, så bør man kunne få med seg det. Det mener jeg fremstår ganske tydelig.

Det er på dette punktet i høringsforslaget at rådmannen mener motstandere av prosjektet burde forstått at Ikea-planene likevel kunne bli realitet:

At kommuneadministrasjonen ikke fulgte opp kommunestyrets enstemmige vedtak fra 2019, forklarer rådmannen slik:

– Kommuneplanleggerstillingen hadde stått vakant i en lengre periode på grunn av sykmeldinger.

Han viser til at kommunestyret i 2021 ga beskjed om at vedtaket om tilbakeføring av tomten skulle gjøres i 2023.

På rådhuset i Vestby holder rådmann Sjur Authen til. Han mener Ikea-saken har vært helt etter boken. Vis mer

Rådmannen peker også på at bakgrunnen for politikernes enighet om å tilbakeføre jordet til LNF i 2019, var at Ikea ikke ville bygge.

– Sånn som jeg ser det, så har kommunestyret og administrasjonen hele tiden ønsket at Ikea skulle bygge. Det har vært på høring og debattert tidligere, da Ikea ble vedtatt i 2012.

– Viser du nå til en over 10 år gammel høring?

– Ja.

– Så fordi spørsmålet om Ikea var på høring i 2012, trenger man ikke en ny runde i 2023?

– Nei, det er ikke noe krav om det. Planstatus for området er ikke endret, og den samme reguleringsplanen ligger til grunn, sier Authen.

– Vår oppfatning er at man ikke må sende eksplisitt på høring det som ikke skal endres. Og det er faktisk det som har skjedd her.

– Han unngår det sentrale spørsmålet

Holth mener rådmannen unngår det sentrale spørsmålet.

– At Ikea har vært en del av høringen, er utvilsomt. Det som er interessant er hva kommunene i planforslaget har lagt det frem som: Det er en tilbakeføring til LNF.

Han tror flere organisasjoner og myndigheter ville uttalt seg dersom kommunen hadde vært tydelige på at de ombestemte seg i løpet av prosessen.

– Kommunen har et stort handlingsrom, men det er på forutsetning om at man følger saksbehandlingsreglene. Det setter man til side gjennom denne måten å saksbehandle på.

Stortingspolitiker Ola Elvestuen (V) mener kommunalministeren bør gripe inn.

Ikea-saken har nådd rikspolitikken. Nå krever Ola Elvestuen (V) at prosjektet stoppes av kommunalministeren. Vis mer

– Ikke bare på grunn av jordvernet, men de kan også begrunne det med saksbehandlingen som har foregått, sier Elvestuen til Aftenposten.

Departementet har tre måneder på seg om de vil stoppe Ikea-planene.