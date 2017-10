Norske Skog utsetter nok en gang fristen for en redningsplan

Torsdag klokken 17 gikk fristen ut for kreditorene og aksjonærene i Norske Skog til å bli enige om en redningsplan for industrikonsernet.

Opprinnelig var fristen for å akseptere redningsplanen satt til fredag forrige uke, men styret ville gi kreditorene og aksjonærene mer tid og utsatte den først til tirsdag og deretter til torsdag 5. oktober.

Skjebnedag for Norsk skog

– Vi trenger litt ekstra tid for å legge til rette de forskjellige initiativene fra aksjeeierne. Vi tror at utsettelsen av fristen vil øke sjansene for å få en løsning i havn, uttalte styreleder og største aksjonær, Christen Sveaas, i børsmeldingen tirsdag ettermiddag.

Gjeld blir aksjer

De to norske anleggene Skogn, som ligger i Skogn i Levanger kommune i Nord-Trøndelag og Saugbrugs, som ligger i Halden i Østfold, har rundt 800 ansatte, ifølge selskapets hjemmeside. Det skriver E24.

Partene har kommet med lite informasjon om prosessen og om man faktisk nærmer seg enighet. Lederen av gruppen av sikrede kreditorer, den tidligere Norske Skog-sjefen Sven Ombudstvedt, uttalte til Dagens Næringsliv tirsdag kveld at man ikke var kommet noe nærmere en løsning.

Det kriserammede konsernet la mandag 18. september frem et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.

Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredjedeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer. I forslaget fikk de sikrede långiverne (de med pantelån) klart mest, mens de usikrede fikk klart minst, noe sistnevnte gruppe forsøker å få justert opp til sin fordel.

Kompensasjon

Ifølge Finansavisen har både pantehaverne og de usikrede kreditorene vedtatt at alt av den usikrede gjelden skal kuttes. Det forhandles nå om hvor mange aksjer kompensasjonen skal være på, både før og etter en emisjon.

Sveaas har vært svært klar på at det eneste alternativet til redningsplanen er en konkurs med en påfølgende vanskelig og langdryg prosess som ender med at de sikrede kreditorene overtar alt.

Hvis partene blir enige om en redningsplan, går planen videre til ekstraordinær generalforsamling, der den trenger støtte fra to tredjedeler av aksjonærene for å bli vedtatt.