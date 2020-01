Rødt stormflo-varsel: Nå kommer ekstremværet «Didrik».

Klokken 0800 i dag morges var vannstanden i Oslo 142 cm over normalen, ifølge sanntidsdata fra Kartverket.

Dermed er det oransje farevarselet fra Meteorologisk institutt fra i går allerede oversteget. I går meldte Dagbladet at meteorologene ventet at sjøen går mellom 90 og 130 centimeter over normalen natt til onsdag.

Oransje nivå er det nest høyeste farenivået for vannstand.

Nå oppdaterer Metrologisk Instituttet varselet til rødt, det øverste nivået, for Sunnhordland, Rogaland og Agder.

– Nå har vi fått ekstremværet «Didrik», forteller vakthavende meteorolog Pernille Borander til Aftenposten.

Samtidig er det ventet svært høy vannstand for Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud på onsdag.

At varselet går særlig hardt ut over deler vestlandskysten forklarer Meteorologisk institutt med det er ventet at «et mindre lavtrykk vil dannes og bevege seg inn mot Rogaland sent tirsdag kveld og natt til onsdag».

Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag for Stad og sørover. På Vestlandet er det også ventet at vannstanden vil være svært høy onsdag ettermiddag.

Borander forteller at det er ventet vannstand på 80–90 cm over normalen for strekningen Åna-Sira, på grensen mellom Rogaland og Agder, og Austevoll i Hordaland. For strekningen Risør i Agder og Åna-Sira er det estimert vannstand 90–105 cm over normalen.

At denne vannstanden klassifiseres som ekstrem, mens høyere vannstand i Oslo ikke gjør det, skyldes at farenivåene for vannstand varierer fra sted til sted.

Fullmånen får skylden

Borander forklarer stormfloen med at det nylig var fullmån i kombinasjon med et kraftig lavtrykk som ligger sørøst for Island.

– Sjekk båtfortøyningene og fjern løse gjenstander nede i fjæra og i lave båthus, sa statsmeteorolog Magnus Haukeland i Vervarslinga på Vestlandet til Dagbladet i går.

Vakthavende hydrolog Erik Holmqvist i NVE istemte:

– Ikke parker bilen nede ved sjøkanten.

Både Holmqvist og Haukeland sier at slike flomsituasjoner er veldig sjeldne.

Den høye vannstanden kan blant annet føre til at Bryggen i Bergen blir oversvømt.