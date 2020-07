Koronakrisen virket å ha gått i sommerdvale da kommuneoverlege i Lillestrøm, Bettina C. Fossberg, 23. juli fikk varsel om at smitte var oppdaget ved Sagdalen barneskole på Strømmen.

I begynnelsen av juni ble det knapt registrert noen koronasmittede på Romerike.

Da dukket det plutselig opp én positiv test. Alarmen gikk på skolen og i kommunen.

– Krevende å stoppe et utbrudd

Kommuneoverlege Bettina C. Fossberg hentet tilbake ansatte på vei ut i ferie.

Alle tilgjengelige helsearbeidere i den nye storkommunen ble kalt inn. I tillegg fikk de bistand fra nabokommunen.

Elever fra seks klasser ble hentet tilbake fra ferie. En egen teststasjon ble rigget opp på skolen. Her ble alle elever, ansatte og mange i nærmiljøet testet i to omganger.

I løpet av noen dager var fire klasser og andre nærkontakter satt i karantene.

Nå har kommunen registrert 22 smittede blant elever og ansatte.

– Hvis ikke vi hadde fått massetestet, sporet opp nærkontakter og satt folk i karantene, hadde mange kunnet spre smitte i nærmiljøet og på ferie rundt i landet. Det er krevende å forsøke å stanse et smitteutbrudd, sier Fossberg.

Hun føler seg tross alt heldig som er i stor kommune, med ressurser og kompetanse. Hele lokalmiljøet, ansatte og alle familiene måtte stille opp.

Enkelte dager har Lillestrøms koronatelefon fått over 300 henvendelser. Over 600 er testet de siste fem dagene, og smittejegernes telefoner har gått varme for å bremse viruset i kommunen.

Hittil har smittesporingen i Norge i stor grad vært med excel-ark, papirlapper og smitteoversikter på tavler og vegger.

I dag tar Lillestrøm kommune i bruk det digitale verktøyet Fiks for å spore opp smittede og stoppe utbruddet.

Fakta: FIKS FIKS er et verktøy for smittesporing som i regi av Kommunesektorens organisasjon skal hjelpe kommunene med å registrere og spore mistenkte og bekreftede smittetilfeller raskt. Systemet er tilpasset norske kommuner i samarbeid med FHI. Verktøyet kalles District Health Information Software (DHIS2) og er utviklet for bistandspenger ved Universitetet i Oslo. Benyttes i 19 utviklingsland.

Kun 27 kommuner bruker smittesporingsprogrammet

Så langt har bare 27 kommuner knyttet seg til systemet, som driftes av Kommunesektorens organisasjon, KS. Det eneste kommunene må betale for, er utgiftene til drift og serverleie. Det er 10.000 kroner pluss to kroner pr. innbygger. Den summen blir lavere hvis mange kommuner tar systemet i bruk.

– Vi anslår at 50 kommuner snart vil ta dette i bruk. Men vi håper på langt flere, sier avdelingsdirektør for digitale fellestjenester i KS, Astrid Øksenvåg.

Folkehelseinstituttet har samarbeidet med KS og Universitetet i Oslo om å utvikle Fiks-programmet, men vil ikke kritisere kommuner som ikke har tatt smitteverktøyet i bruk.

– Det viktigste er at det gjøres smittesporing. Det finnes flere digitale verktøy. Hvilke løsninger kommunene har valgt, varierer, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Hun tror flere tar i bruk dette systemet etter hvert.

– Det er et godt verktøy for blant annet å dele data. Det er også lett å endre og gjøre justeringer. Generelt er det ofte slik at det letter informasjonsutvekslingen hvis flere velger samme løsning, sier Vold.

Er vi forberedt på nye utbrudd?

En rapport Aftenposten har fått innsyn i, viser at det fortsatt er store mangler det norske smittesporingssystemet.

En av de svakhetene er at det for lang tid før ny informasjon kommer frem.

«Digital smitteoppsporingsstøtte, for eksempel DHIS2 (et annet navn for Fiks), må rulles ut i kommunene», anbefalte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i midten av mai. De færreste har kommet så langt.

Fakta: Status for koronaviruset i Norge Siste uke ble det påvist 105 nye tilfeller i Norge av 23.000 tester. To nye pasienter ble innlagt på intensivavdeling. Totalt 8902 smittetilfeller er påvist, 943 personer har vært innlagt på sykehus og 251 dødsfall er knyttet til viruset. FHI anslår at 34.000–42.000 personer har vært smittet av koronaviruset hittil i år.

Fakta: TISK-strategien Regjeringens strategi for å hindre en ny bølge av koronaviruset, kalles TISK. Det står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Når en person får påvist covid-19, er kommunene eller bydelene pålagt snarest å kartlegge vedkommendes bevegelser den siste tiden. Målet er å finne ut hvor smitten skjedde og kontakte alle kontakter som kan ha blitt smittet. Testing og karantene for alle nærkontakter kan stoppe smittespredningen før den kommer ut av kontroll.

Disse fire punktene påpeker Helsedirektoratet at er mangler i systemet:

1. Sender hastemeldinger i post

MSIS-basen, som brukes til å melde nye smittetilfeller, fungerer ikke godt nok, mener Helsedirektoratet og FHI.

Legene kan ikke rapportere nye smittemeldinger fra sitt eget elektroniske pasientjournalsystem. Kommunelegene får heller ikke meldinger direkte fra MSIS om ny smitte i sin kommune.

«Alle MSIS-meldinger må i dag sendes per post til kommunelegene», skriver Helsedirektoratet og FHI til helseminister Bent Høie i en rapport Aftenposten har fått innsyn.

Hvorfor er dette viktig?

Dette fører til at det går unødvendig lang tid før livsviktig informasjon om smittested, nye tilfeller og nye utbrudd i Norge kommer frem.

I tillegg kan man miste verdifull tid før helsemyndighetene oppdager nye utbrudd. Det bidrar også til at de siste dagenes smittetall ofte er mangelfulle, og først blir oppdaterte flere dager etter at smitten ble påvist.

2. Bruker 14 dager på å ta sykdomspulsen

Sykdomspulsen er et de viktigste nasjonale verktøyene i Norge for å overvåke sykdomsbildet i befolkningen. Systemet skal gjøre det mulig å følge utviklingen til 80 smittsomme sykdommer, deriblant koronaviruset.

Halvparten av nye tilfeller som legene oppdager, blir ikke registrert før det har gått over 14 dager.

«Dataene er per i dag svært forsinket», skriver FHI og direktoratet.

Dataene blir først sendt inn fra alle landets leger og legevakter til Helsedirektoratet når de krever refusjoner i KUHR-system (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon). Deretter overføres det til FHI.

Hadde informasjonen kommet inn umiddelbart og elektronisk, kunne helsemyndighetene fått oversikt i sanntid over nye trender.

3. For lite oversikt, for sent

Flere andre systemer som vil spille en viktig rolle når neste bølge eventuelt kommer, har også betydelige svakheter som bør utbedres, ifølge Helsedirektoratet og FHI:

Dødsfallregisteret fanger opp hva som skjer svært sent. Det tar ofte flere uker før dødstallene blir helt korrekte. Elektronisk melding om dødsårsak er fortsatt ikke innført i alle kommunene eller spesialisthelsetjenesten.

fanger opp hva som skjer svært sent. Det tar ofte flere uker før dødstallene blir helt korrekte. Elektronisk melding om dødsårsak er fortsatt ikke innført i alle kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Vaksinasjonssystemet SYSVAK er viktig for å ha oversikt over hvem som er vaksinert, og hvor behovet er størst. Det fungerer heller ikke godt nok. Dersom man klarer å utvikle en vaksine, vil denne type informasjon være svært viktig.

er viktig for å ha oversikt over hvem som er vaksinert, og hvor behovet er størst. Det fungerer heller ikke godt nok. Dersom man klarer å utvikle en vaksine, vil denne type informasjon være svært viktig. VESUV, som er Norges system for varsling av utbrudd, blir i varierende grad brukt av kommunelegene. Dermed går det lengre tid før det varsles om smitteutbrudd i og utenfor helseinstitusjoner. Flere utbrudd er ikke varslet, ifølge FHI.

Dette fører for eksempel til at helsemyndighetene har «begrenset informasjon per i dag» ved sykehjemmene, hvor halvparten av koronadødsfallene i Norge har skjedd.

4. Kommuneleger mangler verktøy

Kommunelegene spiller den viktigste rollen i å oppdage og spore nye smittetilfeller og hindre nye utbrudd.

Sen varsling og manglende data viser seg blant annet når smitte sprer seg over kommunegrensene og mellom bydeler.

Da kan kostbar tid gå med til å dele informasjon eller få tilgang fra data fra sin egen kommune fra en rekke ulike datasystemer.

Dette forsinker også arbeidet med å få oversikt over hvor smitten skjer i kommunene, og få oversikt over nærkontakter som er identifisert.

Løsninger som Fiks og andre smittesporingsverktøy skal gjøre dette langt enklere.

Alt kan endre seg raskt

På testsenteret i Fet kommunehus jobbes det fortsatt på spreng: De skal ringe folk som har vært i nær kontakt med de smittede, ta koronatester og besvare telefoner fra bekymrede innbyggere.

– Har dere slått ned utbruddet?

– Vi har i hvert fall fått et godt utgangspunkt til å få oversikt over utbruddet ved å teste så bredt som vi har gjort nå. Det blir veldig spennende å dukke ned i dataene vi har, sier Fossberg. Hun tror Fiks, som nettopp er tatt i bruk, kan gjøre det enklere å se sammenhengene og få oversikt.

KS anslår at antallet kommuner som tar programmet i bruk, vil dobles etter sommeren. Kommuneoverlegen i Lillestrøm har derimot vært opptatt av å få det digitale verktøyet opp å stå før mange går ut i ferie.

For smittesituasjonen kan endre seg raskt.

– Vi er veldig glade for å ha dette på plass før ferien. Alle har fått opplæring og vi tar det i bruk fra i dag. Og så gleder jeg meg til å se hvilke resultater vi kan få av dette programmet, sier Fossberg.