Lang ventetid på refusjon fra Vy

Passasjerer som har lagt ut for alternativ transport, må belage seg på ventetid opp til én måned før de blir betalt tilbake, skriver NRK.

På Østlandet ble nesten samtlige togavganger forsinket eller innstilt på grunn av det kraftige uværet som preget regionen torsdag. På Oslo S ble det meldt om kaotiske tilstander, med lange taxikøer og mangel på busser.

Vy beklager at passasjerene nå må vente en stund på å få refusjon.

– Jeg skjønner at folk vil ha tilbake pengene sine når man har krav på det. Vi gjør alt vi kan for å sende dem tilbake fortest mulig. Men i den situasjonen vi er i nå, vil det dessverre ta noe tid, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Vanligvis er ventetiden på refusjon rundt 14 dager, men på Østlandet har det vært buss for tog på en rekke strekninger i sommer. Det er årsaken til at reisende nå må vente over dobbelt så lang tid for å få refundert taxiregninger og lignende.

Den lange ventetiden er likevel innenfor regelverket, ifølge Forbrukerrådet.

– Reglene sier at erstatningen for billettprisen skal utbetales innen én måned etter at erstatningskravet er fremmet. Du har tre måneder på deg å kreve pengene, sier leder Pia Cecilie Høst for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.