Prinsessens konfirmantkull diskuterte IS og prestasjonspress

På konfirmasjonsleir på sørlandet

Prinsesse Ingrid Alexandra har fulgt vanlig konfirmasjonsforberedelse sammen med 79 andre 14–15-åringer som sogner til Asker menighet denne våren.

Mens hun konfirmerer seg alene i Slottskapellet, blir de andre konfirmantene fra menigheten konfirmert lørdag og søndag i Asker kirke.

Som en del av konfirmasjonsforberedelsene har prinsessen vært på sommerleir på Risøy utenfor Tvedestrand.

Der ble det blant annet undervist i tema konfirmantene selv fikk være med på å foreslå og stemme over frem i begynnelsen av konfirmantåret.

Konfirmantene ønsket å dykke ned i fire ulike områder.

– En våken, og engasjert gruppe ungdommer

Sogneprest Karoline Astrup forteller at for første gang ønsket konfirmantene å ta for seg temaet: rasisme/nazisme og IS.

– Dette er et tema vi ikke har hatt på konfirmasjonsleir tidligere. Vi snakket blant annet om hvilke ord vi velger å bruke om hverandre, og forskjellige måter å forholde oss til fremmedfrykt på, forteller sognepresten.

Hun karakteriserer konfirmantgruppen til Ingrid Alexandra som våken, engasjert og til tider utprøvende.

– Som vi gjerne ønsker at disse ungdommene skal være.

Privat

De andre temaene konfirmantene fra Asker selv stemte frem var:

Press og stress

Kirkens forhold til seksualitet/homofili/pornografi

Rus og alkohol

– De siste fire årene har konfirmantene ønsket å snakke om krav, press og stress. Det gjorde vi også i år, sier Karoline Astrup.

Sexpress og drikkepress

Hun forteller at mange av ungdommene kjenner på stress og press i det daglige, og at det iblant er uoverskuelig mye de syns de bør leve opp til.

– Det kan vise seg som kroppspress, karakterpress, relasjonspress, prestasjonspress, sexpress, treningspress og drikkepress, sier presten.

Hun synes det er fint at de selv ønsker at konfirmasjonsundervisningen skal tematisere og problematisere dette.

– Og det gir mening for oss som lager undervisningen, å forsøke å bidra med en motvekt.

Både hun og prost Tor Øystein Vaaland fra Asker er til stede under gudstjenesten i Slottskapellet lørdag.

Konfirmasjonsgudstjenesten i Slottskapellet vil bli forrettet av Oslos biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien.

Hanssen, Eystein

Pappas fotspor

Prinsesse Ingrid Alexandra går i pappas fotspor også når det gjelder konfirmasjonsforberedelse. I 1988 var Kronprins Håkon Magnus aktiv deltager på Risøy. Han viste da at han både behersket vaskebøtten og var aktiv i diskusjonene.

Som en del av konfirmasjonsforberedelsene gikk prinsesse Ingrid Alexandra i sommer siste del av pilegrimsleden inn mot Nidarosdomen sammen med sin far kronprins Haakon. Da de kom frem ble de møtt av møtt av kronprinsesse Mette-Marit.

– De har ønsket at denne vandringen til Nidaros skal være en del av prinsessens forberedelser til konfirmasjonen senere i sommer, sier biskop Helga Haugland Byfuglien, til NRK.

Kjartan Ovesen/NRK POOL / NRK

Nummer to i arverekken

Prinsessen er nummer to i arverekken til den norske tronen. Kong Harald bar prinsessen til dåpen 17. april 2004. I tillegg til Kongen var både Danmarks kronprins, Sveriges kronprinsesse, Spanias kronprins, prinsesse Märtha Louise og Marit Tjessem faddere for prinsessen.

Det er ventet at alle fadderne vil være til stede når hun konfirmeres lørdag formiddag sammen med familien.