Hans Kjäll er en ledende flysikkerhetsekspert i Sverige og har i flere tiår analysert sikkerhet i flybransjen. Han forteller at det er markante forskjeller på sikkerheten i luftfart.

– Passasjerfly har høyest sikkerhet i den vestlige verden. Der ligger sikkerheten veldig høyt. Ved kommersiell helikoptertrafikk kan du regne med at risikoen er omtrent ti ganger høyere, sier Kjäll, flysikkerhetsanalytiker i Nordic Safety Analysis Group.

Fakta: Alvorlige helikopterulykker i Norge de siste årene 31. august 2019: Seks personer omkom etter at et Airbus AS-350B styrtet i Alta. Helikopteret tilhørte selskapet Helitrans.

16. februar 2019: Et ektepar i 40-årene omkom i en ulykke med sitt eget helikopter av typen Robinson R44 i Røldalsfjellet i Hordaland.

26. oktober 2017: Et russisk MI-8 helikopter styrtet utenfor Barentsburg på Svalbard. Åtte mennesker mistet livet i ulykken, tre besetningsmedlemmer og fem forskere. Kun én av de omkomne ble funnet.

29. april 2016: Tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland. Helikopteret var operert av selskapet CHC Helikopter Service.

14. januar. 2014: To menn omkom da et helikopter fra Norsk Luftambulanse traff en høyspentlinje og gikk i bakken ved Sønsterudtunnelen på E16 i Hole.

11. januar 2012: To personer omkom da et helikopter av typen Robinson 44 tilhørende Jämtnads Flyg gikk ned i Mosjøen.

4. juli 2011: Fem omkom da et helikopter av typen Eurocopter AS350 B3 tilknyttet Airlift-basen i Kinsarvik, havarerte i Hardanger under et privat flytteoppdrag.

27 januar 2010: Alle fire om bord omkom da et helikopter av typen Robinson R. 44 Astro styrtet og gikk gjennom isen utenfor havnebassenget i Horten. Helikopteret tilhørte Midtnorsk Helikopterservice AS.

4. februar 2009: Piloten omkom da et helikopter av typen Airbus AS-350B havarerte da det sto på bakken i Rostadalen i Målselv, Indre Troms.

30. mars 2008: Tre personer omkom da et russisk helikopter av typen MI-8 med ni personer om bord styrtet cirka 4 kilometer fra Barentsburg på Svalbard.

14. september 2006: To personer omkom da et helikopter styrtet under frakt av bygningsmaterialer på Voss. Fraktevaieren fikk sleng og kom bort i halerotoren. Kilde: NTB

– Avhengig av det visuelle

Det skyldes bare i liten grad tekniske forhold.

– Disse helikoptrene opererer i omgivelser som er ganske besværlige. Det er fjell, kraftledninger, mobilmaster man lett kan kollidere med. De er også værutsatte. Disse helikoptrene flyr for det meste etter det visuelle i terrenget. Blir man forstyrret, kan man kollidere. Og når man flyr turister, må man fly ganske lavt, sier Kjäll, som understreker at han uttaler seg generelt.

Om flyulykken i Alta er lite klart foreløpig. Men det var fint vær da helikopteret brått styrtet.

– Vi må avvente hva Havarikommisjonen kommer frem til etter å ha undersøkt ulykkesstedet, sier Kjäll.

Har skjerpet sikkerheten de siste årene

Mye er gjort for å bedre sikkerheten i helikoptertransporten de siste årene. Luftfartstilsynet skiller gjerne mellom offshore og innenlandshelikopter. Sikkerheten offshore har historisk sett vært veldig god, med lave ulykkestall, inntil Turøy-ulykken i 2016 som krevde 13 menneskeliv.

– Dette er en bransje som har hatt høyt fokus på sikkerheten, sier Wenche Olsen, avdelingsdirektør i fagavdelingen, Luftfartstilsynet.

Innenfor innenlandshelikoptersegmentet har det imidlertid historisk sett vært flere ulykker.

– Innenlandshelikoptre gjør mange krevende operasjoner, for eksempel med hengende last eller linjeekspedisjoner. Det er i utgangspunktet risikofylt arbeid. Historisk sett har det vært en del ulykker innenfor dette segmentet, og det har derfor vært et sterkt fokus på sikkerhet de siste årene. Blant annet bestilte Samferdselsdepartementet en sikkerhetsstudie som resulterte i mange sikkerhetstilrådinger bransjen har jobbet systematisk med de siste årene, sier Olsen.

Hun sier sikkerhetsforståelsen i bransjen – både helikopterselskapene og aktører som bestiller helikoptertjenester, som kommuner og kraftbransje, er blitt bedre gjennom dette arbeidet.

– Det er også kommet et nytt, europeisk regelverk som stiller strengere krav til helikopteroperatørene. Det går blant annet på ting som trening og kompetanse for piloter, sikkerhetssystemer og risikoforståelse. Alt dette har vært et fokusområde har gitt resultater de siste årene, sier Olsen.

Foreløpig vet vi ingenting årsaken til den tragiske ulykken som skjedde i går.

– Men dette vil bli tett fulgt opp i tiden som kommer og fokuset vil selvfølgelig fortsatt være på å holde et høyt sikkerhetsnivå innenfor dette segmentet, lover Wenche Olsen.

Fakta: Nedgang i helikopterulykker De siste årene har det vært en nedgang i helikopterulykker i Europa. Det viser tall fra International Helicopter Safety Team: 2013: 103 ulykker. 25 av dem var dødsulykker. 2014: 98 ulykker. 15 av dem var dødsulykker. 2015: 84 ulykker. 17 av dem var dødsulykker. 2016: 52 ulykker. 12 av dem var dødsulykker. 2017: 43 ulykker. 11 av dem var dødsulykker.

Uerfarne piloter og for lite fokus på sikkerhet

I en sikkerhetsstudie gjennomført av konsulentselskapet Safetec for Samferdselsdepartementet i 2013 påpekes det at det kan forventes dødsulykker med privathelikopter i Norge hvert eneste år.

Det er ti ganger høyere risiko for dødsulykker ved private helikopteraktører i forhold til transporten av oljearbeidere som skal ut på plattformer. Det er dessuten særlig ett forhold som gir utslag: erfaring og antall timer en pilot har hatt i luften.

Analysen viser at det er mer sannsynlig at en ulykke skjer i selskaper som har færre enn fem helikoptre sammenlignet med store operatører med 15 eller flere helikoptre.

Flyvere med minst erfaring (målt i flytid) flyr i gjennomsnittet mer, og er mer utsatt for havarier enn mer erfarne. Men de mest erfarne flyverne (med mer enn 5000 timer) havarerer også relativt ofte.

Studien konkluderer med at det burde være naturlig at det offentlige forplikter seg til en minstestandard for innkjøp av helikoptertjenester, både med hensyn til valg av helikoptertype, krav til tiltak og sikkerhetsfremmende organisering. Det vil være naturlig å legge de samme tiltak til grunn som det som praktiseres i ambulansevirksomheten.

Det påpekes dessuten at det har vært en tendens til at enkelte operatører innenlands blir drevet av et ønske om å få fly helikopter fremfor det å drive et økonomisk godt selskap. Uansett hvor store forbedringer som gjøres av det offentlige, vil det også være avgjørende at operatørene profesjonaliseres i alle ledd og innen alle forhold.

Rådgiver Jorunn Seljelid i Safetec var en av forfatterne av rapporten. Hun henviser til Samferdselsdepartementet for videre kommentarer. Det har ikke vært videre kontakt etter at rapporten var ferdig.