(Fædrelandsvennen): – Vi rensket først bygget for hånd, og nå maskinriver vi det. Det er en del kvadratmeter, med kjeller og førsteetasje, forklarer Øivind Knutsen.

Han er prosjektleder for BST Anlegg og Utemiljø. Firmaet har fått i oppdrag å rive barnehagen på Øvre Slettheia i Kristiansand. Et bygg på rundt 1250 kvadratmeter i to etasjer.