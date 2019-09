Fruktbonde Rannveig Nakkerud bor i Hardanger og er vant med sterk vind og uvær. Epletrærne hennes er sikret med strenger på hver side av trestammene for å forhindre at de velter.

Natt til søndag blåste det imidlertid så mye at trærne likevel veltet over ende. Det har aldri skjedd før.

– Det er veldig leit. Vi hadde gledet oss slik over den gode eplehøsten i år, sier hun til BT.

Fruktbonden har ansvaret for 35 dekar med frukt og forteller at hun kunne fått 30- 40 000 kroner for eplene dersom alt hadde gått som planlagt. Nå må nesten 2000 kilo frukt høstes før tiden.

10 veier stengt

Nakkerud er ikke den eneste som har merket konsekvensene av uværet. Uvær, kraftig vind og stengte veier skaper problemer på Vestlandet, Sørlandet, deler av Østlandet og på flere fjelloverganger søndag.

– Veier er stengt på grunn av flom, ras eller fare for ras på totalt 10 steder, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen i Vegtrafikksentralen i Hordaland til Aftenposten søndag ettermiddag. Han vet ikke hvor lang tid det vil ta før veiene åpnes igjen, men opplyser at veitrafikksentralen foretar jevnlige vurderinger.

I Agder har over 1 300 kunder mistet strømmen på grunn av kraftig vind i helgen. Utover ettermiddagen har vel 350 ennå ikke fått strømmen tilbake. Problemene skyldes trær som har blåst ned over linjene, ifølge Fædrelandsvennen.

Samtidig er flere tusen rammet av danskebåt-kanselleringer.

Og i fjellet er det hvitt.

Statens vegvesen

Fylkesvei 55 over Sognefjellet har siden søndag morgen vært stengt på grunn av uvær og snø. På flere andre fjelloverganger må man være forberedt på snø, sludd og kraftige byger, blant annet på Rv 7 over Hardangervidda.

Snøværet vil fortsette utover uken, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Vinterføre i #FjelletiSørNorge. Det kan komme 10-20 cm til det neste døgnet. Snø og vinterføre vil fortsette utover i uka. Husk vinterdekk. pic.twitter.com/qq7wq5VEhO — Meteorologene (@Meteorologene) September 15, 2019

Tredje våteste septemberdøgn

Det ble en heftig våt lørdag kveld og natt til søndag for bergenserne. Siste døgn er det kommet 75 mm regn i Bergen sentrum.

– Det er dermed det tredje våteste septemberdøgnet på våre målinger siste 50 år, opplyser vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe til Aftenposten. Det er imidlertid langt unna rekorden fra 2005. Da kom det 156 millimeter fra oven.

– Men 75 millimeter er mye vann. Det tilsvarer jo 75 liter vann per kvadratmeter i løpet av et døgn, minner Alsvik Walløe om.

Richard Halland / NTB scanpix

Det kraftige, vedvarende regnet på Vestlandet går etter hvert over til bygevær.

– Dette fortsetter frem til søndag kveld, sier meteorologen.

Kraftige vindkast i sør og øst

Det er sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast for Telemark og Agder. På utsatte Lindesnes kan for eksempel kastene komme opp i 22 m/s.

I flere politidistrikt meldes det om veltede trær og skader på bygninger som følge av kraftig vind.

Også østlendingene vil merke vinden utover ettermiddagen søndag.

#Sætreskogveien #Oppegård Takplater blåst av tak på Oppegård senter. Politi og brannvesen på stedet. Veien er foreløpig sperret av. Oppdateres. — Politiet i Øst (@politietost) September 15, 2019

– I Oslo kan det komme kast opp i 10–15 meter per sekund i kastene utover ettermiddagen. Men utover det blir det fint vær her, sier Alsvik Walløe