Moss-ordfører ber folk ikke skylde på hverandre for koronautbrudd

Moss kommune avlyser alle større jubileumsarrangementer de neste 14 dagene som følge av koronapandemien. Dette omfatter også byfesten.

29. juli 2020 13:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyste ordfører Hanne Tollerud (Ap) på en pressekonferanse onsdag. Avlysningen omfatter arrangementer som har potensial til å samle over 200 mennesker.

I tillegg avlyses Christian Frederik-løpet, som skulle ha vært holdt i Nesparken 15. august. Byfestdagene var planlagt 13. til 15. august.

Arrangementene skulle ha vært en del av feiringen av at det 10. august i år er 300 år siden Moss fikk bystatus av Fredrik IV.

Det er registrert 24 smittetilfeller i et nytt lokalt utbrudd i byen. Fortsatt arbeides det med smittesporing.

– Vi har ingen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig, sier ordføreren, som vil unngå spekulasjoner, konflikt og splittelse.

– Ingen skal føle skam, og vi skal ikke skylde på hverandre, sier hun.

– Dette er arrangementer som var ment å samle mange mennesker. Tiden er ikke inne for det nå, sier ordføreren.

300-årsjubileum

Arrangementene skulle ha vært en del av feiringen av at det 10. august i år er 300 år siden Moss fikk bystatus av Fredrik IV.

– 300-årsjubileet til Moss vil gå inn i historien som det jubileet der vi satte folkehelsa i fokus, sier ordfører Tollerud.

Det er registrert 24 smittetilfeller i et nytt lokalt utbrudd i byen. Fortsatt arbeides det med smittesporing.

Tror ikke reglene er brutt

– Vi har ingen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig, sier ordføreren, som vil unngå spekulasjoner, konflikt og splittelse.

– Ingen skal føle skam, og vi skal ikke skylde på hverandre, sier hun.

Kommunen har ikke fått svar på 190 prøver som er tatt de to siste døgnene, opplyser kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Ifølge kommuneoverlegen knyttes den store økningen i antall smittede i Moss til tre såkalte smitteklynger, hvorav de to er knyttet til reise til «grønne» land.

Bryllup

Den siste klyngen – som har gitt den største økningen – knyttes til et bryllup der det har vært private selskaper i Oslo og Sarpsborg i perioden 19. juli til 26. juli.

– Vi kjenner foreløpig bare til smittede fra det første selskapet, og det fant sted i Sarpsborg. De smittede fra dette selskapet bor i Moss, og derfor er det kommuneoverlegen i Moss som koordinerer smittesporingen. Kommunene samarbeider godt og får bistand fra Folkehelseinstituttet, sier Krogshus.

Kommunen kontakter alle gjester i de tre selskapene for å kartlegge symptomer, og kommuneoverlegene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, samt smittevernoverlegen i Oslo samordner innsatsen. Også Folkehelseinstituttet er med i dette arbeidet.

Bryllup spredte smitte

De nye smittetilfellene i Moss knyttes til tre klynger. To av dem skyldes besøk i utlandet, i såkalte grønne land.

Den siste smitteklyngen knyttes til et bryllup i Moss. I forbindelse med bryllupsfeiringen skal det ha vært tre private selskaper; ett selskap i Sarpsborg 19. juli og to i Oslo 24. og 26. juli.

Det opplyser kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus på en pressekonferanse.

De smittevernansvarlige i både Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Oslo har derfor nylig hatt et møte, der også Folkehelseinstituttet (FHI) deltok.

FHI: Rundt halvparten av nye koronasmittede har vært utenlands

De siste to ukene har rundt halvparten av de nye koronatilfellene med kjent smittested rapportert smitte etter reise utenlands, opplyser FHI i sin ukesrapport.

De aller fleste av dem som er smittet etter reise utenlands har vært i «røde» land, som er omfattet av karanteneplikt ved innreise til Norge.

– De landene vi har flest registrerte tilfeller fra, er Kosovo, Serbia og Sverige. I samme periode ble 9 personer smittet etter reise til Danmark, Polen eller Tyskland, land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene, altså såkalte «grønne land», overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Venter sporadisk økning

Hauge er klar på at det fortsatt er snakk om lave smittetall, tross at det har vært en liten økning i smitten. Folkehelseinstituttet venter sporadisk økning i smittetallene i forbindelse med lokale utbrudd og klynger.

– Det er viktig at den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet følges opp lokalt gjennom sporing av nærkontakter, isolering av dem som er syke, høy testkapasitet og gjennomføring av karantene etter gjeldende råd. Her er det viktig at kommunene følger opp, fortsetter Siri Hauge.

Kun 25 norske kommuner meldte om smitte i uke 30. 94 personer ble meldt smittet, som er en økning fra 53 meldte smittede i uke 29.

