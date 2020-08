Helseminister Bent Høie: – Lav smitte og ferie har fått mange til å slappe av

– Jeg er bekymret for at vi skal miste kontrollen igjen, sier helseminister Bent Høie. Han understreker hva folk må tenke på i høst.

– Lav smitte i Norge sammen med ferie og finvær har fått mange til å slappe av og tenke at faren er over, sier Bent Høie og minner om at en-metersregelen er viktig å overholde. Terje Pedersen / NTB scanpix

Vi har sittet tett rundt matbordet. Kanskje i båt og på restaurant. Én-metersregelen er glemt av mange. Noen har festet med flere enn de nærmeste. Viruset sprer seg.

Helseminister Bent Høie er bekymret over at befolkningen nå senker skuldrene og tenker at høsten innebærer hverdager som før. Han mener pandemien utelukkende holdes i sjakk hvis hver enkelt opprettholder smittevernreglene.

– Vi ser at land rundt oss har fått større oppblomstringer etter at de har lettet på tiltakene. I Norge kan vi klare å beholde den friheten vi har fått, hvis hver og en av oss fortsetter å ta ansvar for at smitten ikke sprer seg. En eneste person kan føre smitten videre til mange. En eneste person kan stoppe smitten fra å spre seg til mange andre.

Innkjøring i barnehage og kollektiv transport

Nå sklir snart fellesferie og sommer over i tidlig høst, der samfunnet fungerer mer som normalt. Innkjøring til skolefritidsordninger og barnehager er allerede i gang, offentlig kommunikasjon har fjernet avstandsskiltene på stolsetene, og barn kan igjen delta på idrettsaktiviteter. Mange arbeidsplasser ønsker de ansatte tilbake på arbeidsplassen.

– Det kan forlede oss til å tro at hverdagen er som den var, men viruset er like farlig og like smittsomt i dag som det var i begynnelsen av mars. Vi har hverken behandling eller vaksine. Det vi har for å beskytte oss, er at den enkelte tar ansvar for å holde smitterådene. Vi er hverandres beskyttelse mot et farlig virus.

Først og fremst minner helseministeren om at alle som føler seg syke, selv med banale luftveisinfeksjoner, må holde seg hjemme og be om en test.

Etter en nedgang i smittetilfeller av koronaviruset siden uke 13, er smittespredningen i Norge nå på vei oppover igjen. Det påpekte Folkehelseinstituttet i en ukesrapport publisert onsdag.

I løpet av de to siste ukene er en rekke smitteutbrudd blitt kjent. Blant annet bidro utenlandsreiser og bryllupsfester til intens smittejakt i Moss og flere kommuner, og i Oslo knyttes koronasmittede til flere fester. Samtidig stiger smittetallene stadig etter et smitteutbrudd på to Hurtigruten-seilaser.

Slappet av på smitterådene

Helseministeren unner alle ferien mange har hatt med de aller nærmeste. Han tror det har vært godt for alle etter en tøff vår. Men han er bekymret for at Norge skal miste kontrollen.

– Færre enn vanlig har vært i utlandet. Det har nok ført til at mange har slappet litt av på smitterådene, sier Høie.

– Gikk åpningen av samfunnet for fort før sommeren?

– Da vi stengte ned Norge og bilder av syke og døende mennesker fra andre land flimret over TV-skjermene våre, forsto alle alvoret. Vi forsto hvor viktig det var at alle fulgte reglene og rådene for å stoppe smittespredningen. Nå er Norge mer som før, og landet vårt er blant dem med aller lavest smitte.

Han sier helsemyndighetene fulgte nøye med på smittespredningen etter at landet åpnet opp, og at det ikke førte til noen økning i smitten.

– Jeg håper at smitteutbruddene vi ser nå, minner oss alle på at viruset er like farlig og at det er like viktig å følgene rådene og reglene som stopper smitten.

Mange husker dette øyeblikket da Bent Høie grep inn og forhindret at statsminister Erna Solberg håndhilste på direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Lise Åserud / NTB scanpix

Dernest minner han om følgende råd:

Vask hendene grundig og ofte.

Hold minst én meters avstand til dem du ikke bor sammen med.

Host i albuekroken.

Test deg ved minste mistanke på at du kan være smittet. Hold deg i karantene mens du venter på test og svar og én dag etter du er symptomfri.

Hvis du bor alene: Gjør avtale med en venn om at dere kan være klemmekompiser.

