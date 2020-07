Dykker kritisk skadd i drukningsulykke i Horten

En mann i 30-årene fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus etter en dykkerulykke utenfor Horten sentrum. Mannens tilstand er kritisk.

NTB

24. juli 2020 18:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Tilstanden er kritisk. Det har pågått hjerte-lunge-redning hele veien, sier operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen ble ved 19.20-tiden fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Det er bekreftet at ulykken skjedde i forbindelse med dykking. Mannen ble plukket opp av en båt og hentet til land.

Store ressurser ble mobilisert til ulykken ved Løvøya, som ligger nord for Horten sentrum. Politiet så seg nødt til å legge ut en anmodning om å la nødetatene jobbe i fred på grunn av et stort antall skuelystne som gjorde jobben vanskelig for nødetatene.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 18.09.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding