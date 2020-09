Fire menn tiltalt for Tinder-utpressing

Fire menn er tiltalt for å ha utgitt seg for å være mindreårige jenter på Tinder, for deretter å ha forsøkt å utpresse menn de var i kontakt med gjennom appen.

NTB

De fire mennene fra Romerike skal ifølge tiltalen ha opprettet falske profiler på sjekkeappen Tinder i 2018. Der utga de seg for å være jenter under den seksuelle lavalder. Gjennom appen kom de i kontakt med flere menn som de hadde seksualiserte chatter med.

De tiltalte skal deretter ha oppsøkt til sammen fire menn i Oslo og Bærum som de kom i kontakt med. Da de møtte mennene skal de tiltalte ha truet med å gå til politiet, mennenes familie eller arbeidsgiver med chatteloggen dersom mennene ikke overførte store pengebeløp.

Ved tre av tilfellene skal de tiltalte også ha utøvd vold mot mennene de oppsøkte. Utpressingsforsøkene skal likevel ikke ha lyktes fordi mennene kom seg unna eller sa at de selv ville kontakte politiet.

Rettssaken mot de fire startet i Oslo tingrett mandag. Det er satt av fire dager.

