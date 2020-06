Det er bladet Motor som dokumenterer hvor enkelt man kan jukse gjennom bomringen. En journalist fra Motor kjørte rundt med en bombrikke fra elbil i en dieselbil i en uke. Dermed betalte han elbiltakst gjennom bomringen.

Bladet konkluderer med at det er svært lett å jukse med bompengesystemet, slik at fossilbileiere betaler de mye lavere takstene for elbiler.

Dette gjøres ved at man «låner» bombrikken fra en elbil og bruker den i fossilbiler. I Oslo koster det nå 75 kroner å kjøre med dieselbil inn og ut av bomringene rundt byen i rushtiden. Ved å bytte ut bompengebrikken registrert for en fossilbil med en bompengebrikke registrert for en elbil, betaler man kun 24 kroner.

Ifølge Motor gjør Autopass og bomselskapene knapt kontroller for å avdekke ulovlige passeringer. Nå håper de å ha et nytt datasystem på plass i 2021.

Avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet, Åge Jensen, vedgår at det er lett å jukse med elbilbrikke i fossilbil.

– Men det kan få en alvorlig konsekvens å gjøre det. Det er dokumentforfalskning, og det kan føre til politianmeldelse, sier Jensen til Motor.

Han hevder det gjøres stikkprøvekontroller av om kjøretøy har riktig brikke. Men det er ikke snakk om mange kontroller.

– Det er gjennomført i enkelte tilfeller, men i forhold til totalomfanget er det antagelig for lite, sier Jensen.