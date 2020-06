Vannføringen er fortsatt på rødt nivå, det høyeste, i flere elver i Finnmark mandag, og det er svært stor flomfare i Alta, Porsanger og Karasjok.

Aftenposten journalist satt i en av de siste bilene som fikk kjøre E6 mellom Karasjok og Lakselv mandag før den ble stengt på grunn av overvann.

Jan Gunnar Furuly

– Et kvarter etter at jeg kjørte forbi, ble veien stengt. Den blir vurdert for åpning først tirsdag klokken ni, sier Jan Gunnar Furuly.

Med stenging av E6 vil kjøreavstanden fra Karasjok til Lakselv øke fra rundt syv mil til nærmere 40 mil.

Det er 50-årsflom i Karasjok, Porsanger og Alta. I en av sideelvene til Tanavassdraget, Iesjokka, er det langt over nivåene for 50-årsflom.

– Lakselva stiger voldsomt, det er 14 grader og mye snøsmelting i fjellet, sier Furuly.

Nærmer seg bebyggelse

Ved Soldatnes ser Turid S. Johansen vannet nærme seg huset. Det har bare rundt ti centimeter klaring fra vannet, og det er flere andre gårder langs Lakselva som er truet av vannmassene. I to hus i Karasjok har vannet gått inn i kjellerne.

– Foreløpig var flommen verre i 1997. Vi får håpe dette går bra, sier Turid S. Johansen.

– Fortsatt stiger Iesjokka, Lakselva stiger, og Stabburselva hvor det var 50-årsflom søndag, har gått ned. Altaelva er vel ikke på rødt lenger, nå er det i Karasjok og Porsanger det er rødt farenivå, sier Jan Gunnar Furuly.

– Vannføringen har snudd på Leirbotnvatn og Lombola og er svakt synkende, men er fortsatt på rødt nivå. Vannføringen på Skoganvarre og Iesjokka er også på rødt nivå og er fortsatt økende, sier vakthavende hydrolog Tuomo Saloranta i Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE).

NVE oppdaterte flomvarselet sitt klokken halv ti mandag morgen.

– Rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan medføre store skader, understreker Saloranta.

Stengte skole

I Alta er en skole stengt etter anbefaling fra kommunens krisestab.

– Foreløpig har vi bestemt å stenge skolen i dag, men vi ser at den sannsynligvis vil holdes stengt noen dager fremover. Det er ikke bestemt ennå akkurat hvordan det blir. Vi følger situasjonen, sier rektor Håkan Funck ved Alta Kristen grunnskole til NRK.

Flomtoppen er beregnet til onsdag og torsdag. Skolen planlegger for nettundervisning denne uken.

I tillegg er vannføringen på oransje nivå i mange elver i Finnmark, ifølge NVE.