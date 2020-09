Stor leteaksjon etter eldre ektepar i Namsos

Det er igangsatt en større leteaksjon i Namsos etter et eldre ektepar som er meldt savnet av familien. Letingen foregår i et turområde nordøst for sentrum.

NTB

Nå nettopp

Familien har ikke hatt kontakt med ekteparet siden torsdag kveld og meldte dem savnet søndag.

Politiet har satt i gang en større leteaksjon etter at ekteparets bil ble lokalisert ved et turområde i Namsos.

– Hovedredningssentralen bistår med et Sea King redningshelikopter og frivillige fra Norske Redningshunder og Røde Kors bistår i letingen. Også Sivilforsvaret deltar med ATV samt at politiet bistår med to hundepatruljer, opplyser operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Mannen er i begynnelsen av 80-årene og kvinnen i slutten av 70-årene, opplyser politiet til Adresseavisen.

Letingen foregår i turområdet ved Høknesvatnet, nordøst for Namsos sentrum, opplyser politiet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding