Ifølge PST møtte den spionsiktede nordmannen en russisk etterretningsoffiser

Mannen som er siktet for spionasje skal ha jobbet opp mot norsk forsvarsindustri. Han nekter straffskyld.

Politiadvokat Line Nygaard i PST etter fengslingsmøtet. Heiko Junge, NTB scanpix

NTB

17. aug. 2020 16:14 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Siktelsen tar utgangspunkt i at det har vært avholdt møter mellom siktede og russiske etterretningsoffiserer, sa Line Nygaard i PST etter lukket fengslingsmøte med siktede, mandag ettermiddag.

Nordmannen som er pågrepet for å ha delt statshemmeligheter, erkjenner ikke straffskyld.

– Det jeg kan si er at han ikke erkjenner straffskyld. Han har forklart seg og er villig til å forklare seg ytterligere til politiet, sa siktedes forvarer, advokat Marianne Darre-Næss etter fengslingsmøtet.

PST har begjært fire uker med fullstendig isolasjon og medieforbud for mannen i 50-årene.

Den pågrepne mannen er, etter det Aftenposten vet, bosatt i Oslo-området.

Han er norsk statsborger, men født i utlandet.

Ansatt i DNV GL

Den siktede mannen jobber i DNV GL, tidligere kjent som Det Norske Veritas. Det bekrefter mediedirektør Per Wiggo Richardsen overfor VG. Ifølge avisen bringer mannens spesialfelt ham i kontakt med den norske forsvarsindustrien og forskere innen avansert forsvarsteknologi.

– Vi tok ham da han var i et møte med etterretningsoffiseren, sa Nygaard ifølge NTB.

Det har vært flere møter mellom den spionsiktede mannen og en russisk etterretningsoffiser, bekrefter PSTs politiadvokat overfor NTB.

En norsk statsborger i 50-årene som er ansatt i DNV GL og har utenlandsk bakgrunn, ble mandag fremstilt for varetektsfengsling etter at han lørdag ble pågrepet på en restaurant i Oslo. Der hadde han ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nettopp hatt et møte med en russisk etterretningsoffiser.

– Vi har informasjon som tilsier at det er blitt avholdt flere møter mellom den siktede mannen og den russiske etterretningsoffiseren, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til NTB.

Hun sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at flere personer er involvert i saken enn mannen i 50-årene og hans russiske etterretningskontakt. Nygaard vet ikke hva som nå vil skje med den russiske etterretningsoffiseren.