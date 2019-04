Stor skogbrannfare en rekke steder i landet

Det er fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann, i rundt 100 steder over hele landet, opplyser Meteorologisk institutt.

Disse områdene ligger i alle landets fylker foruten Finnmark.

Både i Hedmark, Buskerud, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Trøndelag er faren stor i en rekke kommuner.

Økende vind

I Rogaland herjer en stor skogbrann i Sokndal. Om lag 7.500 mål har brent onsdag morgen, og brannen er ikke under kontroll. Flere hundre personer er evakuert.

Og værmeldingen viser økende vind og for lite regn til at det kan ha betydning for skogbrannen.

Det vil være liten til stiv østlig kuling som øker de neste timene. Kraftige vindkast i fjellene vil dessuten ramme områdene der det nå brenner.

– Det vil være sterk kuling i kastene, og med inntil 27 meter i sekundet, sier meteorolog Skålevik Valved til Stavanger Aftenblad.

For lite regn

Det meldes om regnbyger i brannområdet onsdag ettermiddag. Allerede onsdag morgen har det kommet lokale regnskyll, blant annet i Sogndalstrand, men det skal ifølge meteorologen komme kun 2 millimeter regn i brannområdet.

– Det er altfor lite til at brannfaren reduseres. Og selvsagt for lite til å slukke brannen som pågår, sier Valved.

Ifølge meteorologen må det komme mellom 10 og 20 millimeter regn for at marken skal bli så våt at brannfaren reduseres kraftig. Det vil ikke komme mye regn før fredag kveld, og første del av lørdag.

I tillegg er det noe fare for torden og lyn i brannområdet.