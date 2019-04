De vekker både begeistring og sinne og preger hele bybildet i Oslo. Sparkesyklene kan plasseres nær sagt hvor som helst. Men de fleste syklene varer ikke særlig lenge, viser fersk statistikk.

I snitt varer sparkesyklene bare to-tre måneder, skriver den danske avisen Politiken.

I USA er statistikken enda mer nedslående. Der er varigheten for en sparkesykkel helt nede i 28,8 dager. Det viser beregninger utført av det amerikanske nettstedet Quartz.

I Finland har folk kunnet suse av gårde på sparkesyklene siden midten av mars. Der er det to selskaper som konkurrerer om kundene. Her varierer levetiden for en sparkesykkel fra noen uker til noen måneder ifølge det finske kringkastinsseskapet Yle.

Geir Amundsen

Tøff konkurranse

I alt ønsker elleve aktører å leie ut sparkesykler i Oslo. Svenske Voi Technology og tyske Tier Mobility er allerede i full gang.

Det er særlig hjulene på sparkesyklene som blir fort utslitt.

Ifølge Politiken sa Vois grunnlegger Douglas Stark fra scenen på den svenske techfestival Swoosh at elsparkesyklene holder bare to-tre måneder. Men planen er å lansere sykler som skal vare minst dobbelt så lenge.

PR-sjef Kristina Nilsson i Voi uttaler til Nettavisen at sparkesyklene kan trenge en reparasjon etter to-tre måneder, men at de ikke ender som søppel etter så kort tid. Hun viser til at sparkesyklene ble lansert i 2018, og at det er litt for tidlig å si altfor mye om holdbarheten.

– Dette er ikke lang nok holdbarhet for oss, og vi jobber med å finne måter vi kan øke dette på i være nye el-sparkesykkelmodeller, uttaler Nilsson.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ansetter mekaniker

Markedsansvarlig Sebastian Solberg i Zvipp skal plassere ut sine el-sparkesykler i mai. Han starter forsiktig med 100 el-sparkesykler og lar markedet avgjøre antallet. Han har lagt merke til debatten om levetid på syklene.

– Vi ansetter nå en mekaniker som kommer til å være hos oss flere dager i uken. Vi håper jo selvsagt at syklene kommer til å bli pent brukt, men vi har mange oppoverbakker og brostein i Oslo. Derfor vil vi gjøre det vi kan for å forlenge levetiden, sier Solberg til Aftenposten.

Tier Mobility har forløpig ikke svart på Aftenpostens henvendelse.

Fisker opp av sjøen

For enkelte sparkesykler kan livet på fortauet ende lenge før det også. En del synes det er artig å slenge syklene i sjøen. Ved hjelp av fotoopptak med drone, er allerede de første sparkesyklene fisket opp av sjøen ved Rådhusbrygga.

– Vi oppfordrer folk til ikke å kaste ting i sjøen, hverken plast, søppel eller sparkesykler. Og det kan nok være lurt å ikke sette syklene nær kaikant. Oslo har fått en flott havnepromenade som brukes av stadig flere. Det er alles ansvar at vi holder fjorden ren, sier overingeniør Edvin Wibetoe i Oslo Havn.

Tenketank: Ikke klimavennlige

Lederen av den danske, grønne tenketanken Concito mener det blir feil å fremstille elsparkesyklene som miljøvennlige.

– Elsparkesyklenes korte levetid, og at de bruker strøm og batterier som teller i klimaregnskapet gjør at det er vanskelig å se at de skulle ha noen klimamessige fordeler, sier han til Politiken.

Han mener den eneste bruken av elsparkesykler som vil gi en miljøgevinst er dersom en person bytter ut en kjøretur i en stor firehjulstrekker med samme strekning på elsparkesykkel – noe ikke spesielt mange gjør.