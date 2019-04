Regjeringen vil lempe på krav i passforskriften for å hente barn hjem fra Syria

– Dette er et krevende arbeid, og det finnes ingen enkle løsninger i denne situasjonen. Det er fortsatt mange problemstillinger som må løses, og dette vil ta tid, men vi arbeider aktivt og ser på alle muligheter, skriver statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

Lemper på krav om fødselsattest

For at de norske barna, i første omgang de foreldreløse, kan hentes hjem, krever passforskriften at det foreligger fødselsattest. Mest sannsynlig har ikke barna dette dokumentet. Regjeringen jobber derfor med å lempe på attestkravet.

Det er imidlertid ikke det eneste hinderet. Det må fastslås om barna har krav på norsk statsborgerskap. Enkelte av IS-mødrene har norsk oppholdstillatelse, men skal ikke være norske statsborgere. Det kan vise seg å være et problem for eventuell hjemhenting av deres barn. Barna må også DNA-testes.

Mødrene er ikke velkomne

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem foreldreløse norske barn i Syria. Hun satte tidligere denne uken døren på gløtt for å hente hjem også andre barn dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.