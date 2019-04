Russ tiltalt for deling av sexvideo som viser 17-årig jente

Mandag møter de tiltalte, som er gutter og menn mellom 17 og 19 år, i Øvre Romerike tingrett, skriver Dagbladet.

De er tiltalt for «å ha produsert fremstilling som seksualiserte barn», i tillegg til å ha delt opptaket eller medvirket til at det ble delt. De er også tiltalt for å ha krenket en annens fred.

– Jenta anmeldte selv. Alle rammes av bestemmelsen, og det er litt viktig at ungdommen forstår dette, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt.

De tiltalte skal ha delt videoen på en gruppechat, før de publiserte en redigert versjon på Instagram. Hensikten var å promotere russebilen deres, ifølge tiltalen.

Bistandsadvokat Birgit Vinnes sier jenta har slitt med søvnen, selvtilliten og konsentrasjonen etter delingen. Hun vil sette søkelyset på at det ikke er greit å filme og publisere at noen har sex, hvis personen ikke har samtykket til det, sier bistandsadvokaten.

– Min klient er lei seg for det som har skjedd. Han skal forklare seg om det som har skjedd, sier en av de tiltaltes forsvarer, advokat Runa Elin Korsberg.