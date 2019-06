Den nå 25 år gamle mannen dro i fjor vår tilbake til Bardufoss sammen med etterforskere fra Kripos for å peke ut noen av stedene han hevder det skal ha vært seksuell kontakt med daværende fylkesmann Svein Ludvigsen (72). Etter å ha vist etterforskerne Ludvigsens hytte, kjørte de gjennom Bardufoss sentrum til et lokale der de skal ha dusjet under hytteturene.

Det kom fra da politioverbetjent Gunvor Eidsberget Løken i Kripos vitnet i Nord-Troms tingrett mandag formiddag. Hun deltok på befaringen og fortalte hvordan fornærmede før rekonstruksjonen ga detaljerte beskrivelser fra lokalet generelt, og garderoben og dusjen spesielt – fra hvordan inventaret framsto til fargen på dusjforhenget.

Fornærmede hevdet i sin forklaring at det nærmest utallige ganger kom til seksuell omgang mellom ham og Ludvigsen, på fylkesmannen initiativ, de gangene de var og dusjet. Ifølge forklaringen hans var det nettopp under en hyttetur at Ludvigsen skal ha tilnærmet seg ham seksuelt første gang. Senere følte han seg presset til seksuelle handlinger med Ludvigsen hver gang de var og dusjet, ifølge forklaringen.

Den tidligere fylkesmannen og statsråden bekrefter at han flere ganger har vært i lokalene sammen med fornærmede, men avviser at det skjedde noe seksuelt der. De var derfor å hente vann, slipe økser og dusje, framholdt han i sin forklaring.

Slangen de brukte til å tappe vann på kannene de hadde med seg, hang nettopp i dusjen.