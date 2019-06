DNB er størst i Norden

Ifølge Bloomberg har DNB-aksjen vokst 11 prosent hittil i år, mens Nordea har falt 11 prosent. DNB har nå en markedsverdi på 248 milliarder kroner, mens Nordeas markedsverdi er på rundt 246 milliarder kroner.

DNB har ikke vært størst siden fusjonen som ble til Nordea i 2001.

– DNB har hatt en imponerende reise tvunget frem av norske myndigheters krav til kapitaløkning, sier analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier til Dagens Næringsliv.

I kjølvannet av finanskrisen har myndighetene nemlig flere ganger økt kravet om at bankene må sette av en prosentandel til egenkapital for hver krone den låner ut. Dermed har DNB de siste fem årene nesten doblet egenkapitalen sin. Ved utgangen av 2018 hadde DNB egenkapital på hele 224 milliarder kroner. Det var delvis et resultat av at bufferen hadde gitt god avkastning, mye bedre enn andres, ifølge Gjerland.

Mens DNB-aksjen har steget 83 prosent på Oslo Børs på tre år, har Nordea-aksjen falt 14 prosent i samme periode.