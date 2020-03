Oslo universitetssykehus vil teste ikke-godkjent ebolamedisin på koronasmittede

«Legemiddelet mot leddgikt fungerer også mot lungebetennelse», skriver Agenzia Italia. Flere medier har de siste dagene omtalt medisiner som kan ha en effekt mot det nye koronaviruset.

– Vi har hørt om dette. Det er en lang liste med medikamenter som muligens kan vise seg å ha effekt mot koronavirus. Men teori er en ting, alt må prøves ut, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

Han forteller at ryktebørsen går. Problemet er at så langt er svært lite vitenskapelig dokumentert å ha en effekt.

– Men vi følger selvfølgelig med på utviklingen. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) følger grundig med på hva som skjer. Vi forholder oss til det de mener er den riktige behandlingen av covid-19, sier Madsen.

Satser på ikke-godkjent ebolamedisin

– Det legemiddelet som virker mest lovende så langt er remdesivir, sier han.

Remdesivir er en eksperimentell medisin mot ebola som ikke er godkjent for rutinemessig behandling for noen sykdommer pr. i dag.

– Det er bare ett medikament vi tror kan ha reell effekt, og det er remdesivir, sa Bruce Aylward, assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), tidligere denne uken.

Det foregår nå utprøving av legemiddelet i mange land, forteller Madsen. Allerede er medikamentet blitt tatt i bruk for å behandle en smittet i USA som en del av en test. Det er også blitt sendt til Asia for testing.

– Det vil sannsynligvis også bli prøvd ut i Norge, sier han.

Har søkt om utprøving i Norge

Oslo universitetssykehus (OUS) har allerede søkt om å få prøve ut medikamentet. Det bekrefter Anders Bayer fra kommunikasjonsstaben ved OUS.

Søknaden ble sendt for et par uker siden, opplyser Bayer i en e-post til Aftenposten. De venter et svar fra Gilead Sciences, som står bak det intravenøse legemiddelet, i løpet av den kommende uken. Hvis OUS får lov til å bruke legemiddelet håper de å starte sin egen studie i løpet av den påfølgende uken.

WHO har oppfordret til studier på aktuelle medikamenter som kan tenkes å ha en effekt i behandlingen av covid-19.

«Remdesivir er det eneste av de aktuelle midlene som har et potensial til direkte å kunne hemme virusreplikasjon. Derfor er dette midlet vi nå ønsker å teste nærmere», skriver Bayer i e-posten til Aftenposten.

Forskere i høygir

Madsen ved Legemiddelverket forteller at forskningsmiljøene i Europa, Kina og USA er satt i høygir for å utvikle nye legemidler og en ny vaksine.

– Det vil kunne gå langt raskere enn normalt. Finner noen en vaksine, så vil man gjøre alt for å øke produksjonen.

Han viser til at forskerne raskt klarte å finne virusets struktur og på rekordtid klarte å lage tester for viruset.

Kamp om vaksine

Mens flere land ønsker å teste remdesivir, krangler amerikanske og tyske myndigheter over det tyske biofarmasøytiske selskapet CureVac.

Den tyske avisen Welt am Sonntag siterer anonyme kilder fra det tyske helsedepartementet, som sier at USAs president Donald Trump skal ha tilbudt selskapet ekstra midler for at selskapet skal flytte forskningsproduksjonen sin til USA. Tyske myndigheter skal deretter ha kommet med et mottilbud.

Dette blir bekreftet av en talskvinne for det tyske helsedepartementet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Karl Lauterbach, en tysk lege og parlamentsmedlem i Angela Merkels koalisjon, skriver på Twitter at man må gjøre alt som er mulig for å hindre at USA eksklusivt kan selge en vaksine mot korona.