Mahsa Aghabararian (32) har en seks måneder gammel datter, som hun fortsatt ammer. Nylig fikk hun brev i posten fra UDI, hun er utvist fra Norge i 2 år. Årsaken er blant annet at hun opprettet enkeltmannsforetak for å jobbe som tannlege.

«Du må forlate Schengenområdet innen 3 uker», skriver Utlendingsdirektoratet (UDI), som innrømmer at det betyr at den lille familien splittes. Men de slår samtidig fast at datteren ikke har «spesielle omsorgsbehov» og legger til grunn at mor og baby blant annet kan ha kontakt via telefon og internett.