Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai

En av brødrene er siktet for narkotikainnførsel til Norge. Den andre er siktet for delaktighet i Nordea-svindelsaken fra 2010. Begge er i 30-årene, skriver kanalen.

I den såkalte Nordea-saken, som er en av norgeshistoriens største svindelsaker, ble fire menn og en kvinne dømt for bedrageri av nærmere 90 millioner kroner. Mannen som er siktet for narkotikainnførsel til Norge, knytter Kripos til et internasjonalt narkotikanettverk. Han er også dømt for vitnepåvirkning i Nordea-saken, skriver NRK.

Politiadvokat Nora Pedersen i Kripos sier til NRK at begjæringen ble sendt til De forente arabiske emirater 7. november.

Advokat John Christian Elden, som forsvarer begge brødrene, sier myndighetene i Dubai har kommet frem til at mannen som er siktet i Nordea-saken, ikke kan utleveres fordi det ikke foreligger mistanke mot ham som kan medføre at han straffes.

– Han er så langt ikke spurt om utlevering da politiet i Dubai ikke har fått materiale fra Norge som skal underbygge siktelsen, og som gjør at de kan vurdere det ennå, sier Elden til NRK om mannen som er siktet for narkotikainnførsel til Norge.

Elden sier han stiller seg uforstående til siktelsen.