Den 28 år gamle nordmannen ble utlevert fra Marokko i helgen, siktet for medvirkning til drapsforsøk i Oslo i 2012, kidnapping i 2015 og for påvirkning av aktører i rettsvesenet.

Det marokkanske nyhetsbyrået MAP melder at politiet i landet har åpnet etterforskning mot to politimenn som arbeidet med utleveringen av nordmannen, skriver VG. Ifølge MAP er politibetjentene mistenkt for å ha blitt bestukket av nordmannen, som så skal ha fått hjelp til å kontakte seks venner før han ble utlevert.

Mennene han kontaktet, skal ifølge nyhetsbyrået ha tilknytning til Skandinavia, men være av marokkansk og irakisk opprinnelse.

Politiadvokat Nina Bakken bekrefter overfor VG at 28-åringen ble fraktet av marokkanske myndigheter før han ble utlevert. Hun sier også at det ikke kan utelukkes at mannen har kontaktet folk i Norge mens han har sittet fengslet.

28-åringens forsvarer Abdelilah Saeme bekrefter at klienten hans har sittet fengslet uten restriksjoner i Marokko, men ønsker ikke å kommentere hvem han kan ha hatt kontakt med.

Han sier til avisen at han ikke er kjent med at hans klient skal ha bestukket marokkanske politimenn.