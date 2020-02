Vy: – Ikke reis mellom Oslo og Bergen

Store snømengder, et skred som gikk i Aurland kommune i natt, og et passasjertog som kjørte seg fast. I tillegg er det elendig vær i høyfjellet. Svært mye har gått galt for togtrafikken på Bergensbanen denne vinterferiedagen.

I dag er siste dag av vinterferien for mange som bor på Østlandet, og starten for andre.

De 115 passasjerene som befant seg i toget som kjørte inn i skredet i natt, befinner seg fortsatt i toget og er ved Myrdal stasjon etter å ha overnattet på toget. Beredskapstoget som skulle hente dem ut, kjørte seg også fast tidlig søndag morgen.

En brøytebil jobber nå med å klargjøre banen så toget kan returnere til Bergen.

Tipser/Bergens Tidende

Bli hjemme

Men problemene stopper ikke der. Bergensbanen er blokkert av skredet, og ingen tog kan passere mellom Geilo og Myrdal med andre ord: Det er ikke mulig å komme seg over fjellet mellom Oslo og Bergen med tog.

– Det vil bli svært vanskelig reise med Bergensbanen i dag, sier pressesjef Nina Schage i VY til Aftenposten.

VY har ikke klart å skaffe nok busser til å frakte de mange passasjerene som ønsker å reise på en søndag i vinterferien – og Schages oppfordring er klar:

– Vi oppfordrer de som ikke absolutt må reise i dag om å holde seg hjemme. Eventuelt kjøpe en flybillett.

Passasjerer som har kjøpt billett vil få denne refundert. Flybilletter må folk derimot betale selv.

– Dette høres ut som en oppskrift på kaos?

– Vi håper ikke det. Med det blir en vanskelig dag på Bergensbanen. Det er utrolig dårlig vær.

Meldingen om skredet ved Upsete stasjon kom inn klokken 23.42. Ettermiddagstoget med 115 personer om bord på vei fra Oslo til Bergen var tre timer forsinket og kjørte inn i snømassene like etter tunnelen, cirka 200 meter øst for Upsete.

#Bergensbanen er fortsatt stengt, og togene i dag er fulle. Vi kjører tog Bergen - Voss og Oslo - Ål, men har ikke nok busser til alle passasjerer over fjellet. Vi oppfordrer de som ikke må reise i dag om å bli hjemme eller ta fly. Vi refunderer ubrukt billett. — Vy Presse (@Vypresse) February 23, 2020

To åpne fjelloverganger

Flere fjelloverganger har vært stengt det siste døgnet. Søndag morgen er to overganger åpne:

Hemsdalsfjellet og Filefjell. Men ifølge trafikkoperatør Katrina Kvåle, kan begge steder bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

Følgende overganger er stengt søndag morgen:

Strynefjellet

Tyin - Årdal

Hol - Aurland

Vikafjellet

Mindre vind - stadig skredfare

I Lofoten og Vesterålen bygger det opp til liten storm, stormbyger og snøfokk på fjellovergangene. Ellers ser det heftigste vinterværet ut til å ha sluppet taket i Sør Norge for denne gangen. - Det blir mindre vind utover dagen, men en del snøbyger og stiv kuling på utsatte steder i fjellet, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Hanne Beate Skattør.

Hun understreker samtidig at det stadig er betydelig snøskredfare flere steder.